Un trésor échoué sur la plage d'un village pauvre du Venezuela

Une surprenante découverte est venue soulager les habitants de Guaca, au Venezuela, durement frappés par la crise économique que traverse le pays: plusieurs bijoux et objets précieux venus de la mer se sont échoués sur la plage de ce village de pêcheurs, provoquant une petite ruée vers l'or.

Yolman Lares, un jeune pêcheur, est le premier à être tombé nez à nez avec le trésor, au début du mois d'octobre. Alors qu'il se baladait sur la côte de cette petite bourgade du nord-est du Venezuela, il a vu quelque chose briller au loin, enfoui dans le sable: c'était un médaillon en or avec une image de la Vierge Marie.

La nouvelle de la trouvaille n'a pas tardé à se répandre et, rapidement, les 2.000 habitants du village se sont rués à la recherche des restes de ce mystérieux trésor. Ils n'ont pas été déçus.

Des centaines de bagues, colliers et bijoux en tout genre ont été découverts en quelques jours sur la plage. Les hommes et femmes de cet ancien centre industriel de transformation de poissons, désormais en proie à une extrême pauvreté, étaient prêts à tout pour avoir leur part du gâteau –quitte à dormir sur la plage pour protéger leur trou dans le sable creusé la journée, rapporte le New York Times.

Un trésor de pirates?

Le trésor de Guaca a fait l'objet de tous les fantasmes. Il faut dire que la région était autrefois le repère de nombreux aventuriers et pirates, ce qui peut laisser penser que ces bijoux proviendraient peut-être d'un butin enfoui depuis des centaines d'années dans les eaux. Mais après expertise, il n'en serait rien.

Le quotidien new-yorkais explique que ces bijoux datent du XXe siècle et qu'ils proviennent probablement d'un bateau de trafiquants de la région, qui utilise fréquemment ce passage pour se rendre à Trinidad.

Quoi qu'il en soit, la découverte de ces objets précieux reste un miracle pour la population de Guaca. Le manque d'essence et la fermeture des usines ont rendu la vie au village difficile. En vendant les bijoux trouvés sur la plage, certaines familles ont pu récolter plus de 1.500 dollars [plus de 1.200 euros] –une somme considérable dans un pays rongé par l'hyperinflation, la dépréciation de sa monnaie et où le salaire minimum équivalait à 4,6 dollars [3,8 euros] mensuels en avril 2020.