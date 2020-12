Ce qu'il faut manger quand on a la gueule de bois

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Refinery 29

Afin de se remettre d'une soirée alcoolisée, mieux vaut privilégier certains aliments plutôt que d'autres. Déjà, avant même de boire de l'alcool, il est préférable de manger des plats contenant des glucides, des matières grasses et des protéines, conseille Melissa Bailey, diététicienne à Philadelphie. Il est également recommandé de boire un verre d'eau pour chaque verre d'alcool consommé. Toutefois, si un soir vous oubliez de suivre ces consignes, il est possible de réduire quelques symptômes de la gueule de bois en mangeant certains aliments le lendemain.

Le potassium est un électrolyte qui aide le corps à maintenir son équilibre des fluides. L'alcool déshydratant beaucoup, manger des aliments riches en potassium permet de faire le plein des électrolytes que vous avez perdus en buvant la veille. Après une soirée arrosée, consommez donc des bananes, des avocats ou des pommes de terre (sans enlever la peau). Il peut également être judicieux de vous faire un plat de pâtes servies avec du concentré de tomate et accompagnées de protéines (du poulet ou du poisson), explique Melissa Bailey.

En cas de nausée, votre corps a besoin de protéines. Il est d'ailleurs conseillé d'en consommer avant même de picoler, puisqu'elles ralentissent l'absorption de l'alcool, indique la diététicienne. Vous pourriez alors manger du saumon, des noix ou de la viande. Si vous êtes végétarien, les haricots et les légumes sont également de très bons aliments qui contiennent du magnésium, capable de réguler l'activité des nerfs et des muscles.

Comme beaucoup le savent, l'hydratation est un élément clé en cas de gueule de bois. Il est primordial de boire beaucoup d'eau et de consommer des aliments composés majoritairement d'eau. Optez donc pour du concombre, du melon, des tomates, du céleri ou des poivrons.

Se ressourcer en vitamines B

D'après Melissa Bailey, il est reconnu que l'alcool inhibe l'absorption des vitamines B. Celles-ci sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de notre métabolisme et apportent de l'énergie. Les yaourt grecs et les céréales enrichies en vitamine B12 sont particulièrement efficaces en lendemain de soirée. Vous pouvez trouver des vitamines B9 dans plusieurs aliments, dont les légumes feuillus verts foncés (les feuilles de navet, les feuilles de pissenlit, la roquette), les petits pois, les poires et les fèves. Quant aux vitamines B6, elles sont notamment présentes en grande quantité dans le thon, le saumon, le poulet, les choux de Bruxelles et les épinards.

Enfin, certaines études avancent que le miel, grâce à sa riche concentration en fructose, pourrait aider à tenir le coup après une soirée arrosée. À ce jour, le nombre de recherches sur le sujet est néanmoins insuffisant pour établir scientifiquement les bienfaits de cet aliment contre la gueule de bois. Toutefois, vous ne perdrez rien à manger un peu de miel pur, ou à le diluer dans votre thé, après une soirée alcoolisée.