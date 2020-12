Qu'a tweeté Trump cette semaine? Chronique du 7 au 13 décembre

Temps de lecture: 24 min

Avertissement: cette chronique non exhaustive se base sur les tweets de la semaine jugés les plus pertinents. L'homme le plus puissant du monde a une production si pléthorique que l'analyse de toutes ses productions numériques nécessiterait des jours et des nuits de décorticage et de labeur selon des conditions de travail dénoncées par les conventions de Genève.

Dernière semaine avant le vote des grands électeurs qui doit avoir lieu le lundi 14 décembre. Au fil de la semaine la pression monte, le stress de Trump aussi.

Lundi 7 décembre

La liste des ennemis jurés du président ne cesse de s'allonger. Cette semaine, c'est le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, qui occupe la première place.

The Republican Governor of Georgia refuses to do signature verification, which would give us an easy win. What’s wrong with this guy? What is he hiding? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2020

«Le gouverneur républicain de Géorgie refuse de pratiquer les vérifications de signature, ce qui nous accorderait une victoire facile. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Qu'est-ce qu'il cache?»

Aujourd'hui à la Maison-Blanche, le président décore Dan Gable, entraîneur de football américain, qui reçoit la médaille présidentielle de la liberté. La vidéo officielle, postée par Trump, c'est ça:

La vidéo officieuse, celle qui montre ce qui s'est passé après, c'est ça:

This is unreal. Trump abruptly walked out of Dan Gable’s Medal of Freedom ceremony today, leaving Gable shrugging and at a complete loss about what he was supposed to do. pic.twitter.com/mOzlLn8poC — Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2020

(«Il est parti!» commente un Dan Gable livré à lui-même, qui n'a pas l'air de trop savoir quoi faire pris en sandwich entre les invités et les journalistes).

Revenons à la Géorgie: le résultat des futures élections sénatoriales est incertain, mais ce qui est sûr c'est que si les Républicains perdent, ce sera de la faute de ceux qui refusent d'admettre que l'élection présidentielle était truquée (ce qui fait d'eux des RINO, des «Républicains de nom seulement»).

RINOS @BrianKempGA, @GeoffDuncanGA, & Secretary of State Brad Raffensperger, will be solely responsible for the potential loss of our two GREAT Senators from Georgia, @sendavidperdue & @KLoeffler. Won’t call a Special Session or check for Signature Verification! People are ANGRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«Les RINOS @BrianKempGA, @GeoffDuncanGA & le Secrétaire d'État Brad Raffensperger seront seuls responsables si nos deux SUPER Sénateurs @sendavidperdue & @KLoeffler perdent en Géorgie. Ils refusent de convoquer une Session Spéciale ou de Vérification des Signatures! Les gens sont FURIEUX!»

Georgia Lt. Governor @GeoffDuncanGA is a RINO Never Trumper who got himself elected as LG by falsely claiming to be “pro-Trump”. Too dumb or corrupt to recognize massive evidence of fraud in GA & should be replaced! We need every great Georgian to call him out! #SpecialSession! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«Le Lt Gouverneur de Géorgie @GeoffDuncanGA est un RINO Never Trumper qui s'est fait élire LG en faisant semblant d'être “pro-Trump”. Trop bête ou corrompu pour reconnaître d'énormes preuves de fraude en GA & doit être remplacé! Que chaque super Géorgien lui demande des comptes! #SessionSpéciale!»

Le président poste une vidéo qui prouve bien que les Géorgiens aiment Trump (et que c'est réciproque):

«MERCI, LA GÉORGIE!»

Cette foule le poing levé scande: «Fight for Trump»; c'est-à-dire «Battez-vous pour Trump». Le message est bien passé.

À LIRE AUSSI Quel est le moteur du soutien inconditionnel à Donald Trump?

Mardi 8 décembre

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«J'espère que les Républicains de la Chambre vont voter contre le très faible National Defense Authorization Act (NDAA), auquel j'opposerai mon VETO. Il doit inclure la résiliation de la Section 230 (dans l'intérêt de la Sécurité Nationale), protéger nos Monuments Nationaux & permettre la 5G & la réduction du nombre de soldats envoyés à l'étranger!»

Ce projet de loi concerne principalement la défense et le budget militaire, mais il comprend aussi une clause permettant de rebaptiser des bases militaires portant le nom de généraux confédérés (ceux qui se sont battus pour conserver l'esclavage pendant la guerre de Sécession). Quant à la Section 230, elle n'a pas grand-chose à y voir mais Trump veut vraiment qu'elle disparaisse (afin que les plateformes comme Facebook ou Twitter restent totalement neutres face aux contenus qu'elles servent à publier, et n'interviennent plus pour le censurer, lui).

Cette semaine, Trump a téléphoné par deux fois à Bryan Cutler, le président de la Chambre des représentants de Pennsylvanie (20 grands électeurs), pour lui demander de l'aider à retourner le résultat de l'élection du 3 novembre (c'est la troisième fois qu'il tente de faire pression sur un haut fonctionnaire dans ce but; il a déjà tenté le coup avec des Républicains du Michigan et a fait pression sur le gouverneur de Géorgie). Cutler a été l'un des 60 députés à écrire une lettre au Congrès pour lui demander de contester la liste des grands électeurs.

Thank you to Speaker Cutler and all others in Pennsylvania and elsewhere who fully understand what went on in the 2020 Election. It’s called total corruption! https://t.co/qqmwh17jOg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«Merci au Président Cutler et à tous les autres en Pennsylvanie et ailleurs qui avez parfaitement compris ce qui s'est passé lors de l'Élection de 2020. Ça s'appelle une corruption totale!»

Et que Dieu bénisse le Texas, pendant qu'on y est. Pourquoi?

«POUR SON COURAGE & SON GÉNIE!»

Preuve irréfutable que le gouverneur de Géorgie n'est pas un homme recommandable: il se casse la figure dans les sondages. Et ça, dans le monde de Trump, ça ne trompe pas.

Governor Kemp (@BrianKempGA) is down 18 points in a recent poll. Don’t believe it, must be more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«Le Gouverneur Kemp (@BrianKempGA) a perdu 18 points dans un récent sondage. Ne le croyez pas, c'est forcément plus!»

«Ou pire!»

...répond Trump au tweet ironique «C'est un Miracle de Noël!», commentant un autre tweet pro-Trump selon lequel en réalité, Biden avait une chance sur un billiard de gagner en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Pire qu'un miracle de Noël, c'est en effet l'expérience paradoxale que semblent vivre pas mal d'Américains en ce moment.

Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur de Géorgie se prennent une nouvelle salve trumpienne:

.@BrianKempGA and puppet @GeoffDuncanGA. Your poll numbers are tanking like seldom seen before. Always said Georgians are smart! https://t.co/DWxy6Mi3mf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«@BrianKempGA et la marionnette @GeoffDuncanGA. Vous vous cassez la figure dans les sondages comme on l'a rarement vu. J'ai toujours dit que les Géorgiens étaient intelligents!»

Aujourd'hui, l'État du Texas dépose un recours auprès de la Cour suprême pour bloquer le vote des grands électeurs pour les États de Géorgie, du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin (62 au total).

Trump retweete plusieurs fois les commentaires que cette requête suscite sur Twitter:

Every Republican PAC from every State should organize to do the exact same thing NOW



From Coast to Coast https://t.co/dkDA8YthvZ — Dick36 (@Richard504twit) December 8, 2020

Tectonic plates are shifting https://t.co/WXY6kgLEvi — CatherineAustinFitts (@TheSolariReport) December 8, 2020

C'est aussi aujourd'hui qu'un juge fédéral officialise l'amnistie accordée par Trump au général Flynn (tout en précisant dans un rapport de quarante-trois pages que cela ne rend pas Flynn innocent pour autant).

Thank you and congratulations to General Flynn. He and his incredible family have suffered greatly! https://t.co/UjH6LVuON8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«Merci et félicitations au général Flynn. Lui et son incroyable famille ont énormément souffert!»

Le président tient une petite conférence de presse dont voici un morceau choisi qu'il relaie sur son compte:

"From the instant the Coronavirus invaded our shores, we raced into action to develop a safe and effective vaccine . . .



We harnessed the full power of government, the genius of American scientists, and the might of American industry to save millions and millions of lives." pic.twitter.com/dJvJUVMPsB — The White House (@WhiteHouse) December 8, 2020

«Dès l'instant où le Coronavirus a envahi nos rives, nous sommes immédiatement passés à l'action pour mettre au point un vaccin sûr et efficace... Nous avons associé toute la puissance du gouvernement, le génie des scientifiques américains et la force de l'industrie américaine pour sauver des millions et des millions de vies.»

Côté finances, ça va.

NASDAQ and S&P close at all-time highs. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

«Le NASDAQ et le S&P clôturent à des niveaux de hausse inédits. Félicitations!!»

Enfin le tweet épinglé de la journée est un petit clip montrant que même si personne n'y croyait, l'administration Trump l'a fait: le vaccin arrive! Et tout ça grâce à qui???

À LIRE AUSSI Le bilan économique de Donald Trump n'est peut-être pas celui que vous croyez

Mercredi 9 décembre

Le Texas, le nouvel espoir du camp de Trump.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Nous allons INTERVENIR dans le dossier du Texas (plus plein d'autres États). C'est le grand jour. Notre Pays a besoin d'une victoire!»

There is massive evidence of widespread fraud in the four states (plus) mentioned in the Texas suit. Just look at all of the tapes and affidavits! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Il existe des preuves massives d'une fraude à grande échelle dans les quatre États (plus) mentionnés dans le procès du Texas. Il suffit de regarder toutes les vidéos et les déclarations sur l'honneur!»

Côté virus, on est en plein Schadenfreude.

Germany has consistently been used by my obnoxious critics as the country that we should follow on the way to handle the China Virus. So much for that argument. I love Germany - Vaccines on the way!!! https://t.co/hEeKIqDMQn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«L'Allemagne est constamment brandie par mes odieux critiques comme étant le pays à suivre pour gérer le Virus Chinois. Autant* pour cet argument. J'aime l'Allemagne –les vaccins arrivent!!!»

[*En effet, ça ne s'écrit pas comme ça. Non, il n'a pas fait de faute en anglais. Mais comment pensez-vous qu'il l'aurait écrit?]

ON NE PERD PAS LES BONNES HABITUDES STYLISTIQUES.

RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«ÉLECTION TRUQUÉE!»

STOCK MARKETS AT NEW ALL TIME HIGHS!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«LES MARCHÉS FINANCIERS CRÈVENT LE PLAFOND!»

Cette semaine le président sort les grands mots, à commencer par «courage», celui qu'il faudra, selon lui, aux juges de la Cour suprême pour lui donner raison dans la plainte déposée par le Texas.

We will soon be learning about the word “courage”, and saving our Country. I received hundreds of thousands of legal votes more, in all of the Swing States, than did my opponent. ALL Data taken after the vote says that it was impossible for me to lose, unless FIXED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Nous allons bientôt apprendre des choses sur le mot “courage” et sauver notre Pays. J'ai reçu des centaines de milliers de voix légales de plus, dans tous les Swing States, que mon rival. TOUTES les données d'après le vote disent que je ne pouvais pas perdre, sauf TRICHE!»

No candidate has ever won both Florida and Ohio and lost. I won them both, by a lot! #SupremeCourt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Aucun candidat n'a jamais gagné à la fois la Floride et l'Ohio et perdu. J'ai remporté les deux, et de beaucoup! #SupremeCourt»

Il se trouve qu'en 1960, Richard Nixon avait remporté ces deux États face à Kennedy, sans pour autant gagner la présidence.

Allez, on arrête de discuter.

«#RENVERSEZMOIÇA»

Et on se pose la question qui fâche:

If somebody cheated in the Election, which the Democrats did, why wouldn’t the Election be immediately overturned? How can a Country be run like this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Si quelqu'un trichait à l'Élection, ce qu'ont fait les Démocrates, pourquoi le résultat ne serait-il pas immédiatement renversé? Comment est-il possible qu'un Pays soit géré de cette manière?»

Les bookmakers avaient prévu la victoire de Trump. Encore une preuve.

At 10:00 P.M. on Election Evening, we were at 97% win with the so-called “bookies”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«À 22h le Soir de l'Élection, on en était à 97% de chances de gagner selon ceux qu'on appelle les “bookies.”»

Jeudi 10 décembre

Wow! At least 17 States have joined Texas in the extraordinary case against the greatest Election Fraud in the history of the United States. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Wow! Au moins 17 États ont rejoint le Texas dans la plainte extraordinaire déposée contre la plus grande Fraude Électorale de l'histoire des États-Unis. Merci!»

Dix-sept États républicains ont en effet apporté leur soutien à l'action intentée par le Texas auprès de la Cour suprême tentant d'invalider les résultats en Pennsylvanie, en Géorgie, au Michigan et dans le Wisconsin, arguant que les autorités locales avaient violé les lois électorales en étendant l'usage du vote par correspondance.

On ressort le dossier Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui fait l'objet d'une enquête fédérale sur sa situation fiscale.

“10% of voters would have changed their vote if they knew about Hunter Biden.” Miranda Devine @nypost @TuckerCarlson But I won anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«“10% des électeurs auraient voté autrement s'ils avaient su pour Biden.” Miranda Devine @nypost @TuckerCarlson Mais j'ai gagné quand même!»

De quoi aura besoin la Cour suprême?

WISDOM & COURAGE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«SAGESSE & COURAGE!!!»

En effet:

The Supreme Court has a chance to save our Country from the greatest Election abuse in the history of the United States. 78% of the people feel (know!) the Election was RIGGED. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«La Cour Suprême a une chance de sauver notre Pays du plus grand abus Électoral de l'histoire des États-Unis. 78% des gens sentent (savent!) que l'élection a été TRUQUÉE.»

Encore une question métaphysique:

How can you give an election to someone who lost the election by hundreds of thousands of legal votes in each of the swing states. How can a country be run by an illegitimate president? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«Comment peut-on accorder une élection à quelqu'un qui a perdu l'élection à des centaines de milliers de voix légales près dans chacun des swing states. Comment un pays peut-il être géré par un président illégitime?»

Témoignage:

“Donald Trump won by a landslide, and they stole it from him!” @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«“La victoire de Donald Trump a été écrasante et ils lui ont volée!” @seanhannity»

Témoignage visuel:

«Fraude électorale!»

(Le détournement de vidéos de surveillance des bureaux de vote s'est banalisé lors des auditions tenues par les Républicains pour étayer leurs allégations de fraude électorale, toujours pas prouvée.)

Trump annonce aujourd'hui qu'il reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en échange de la normalisation des relations du pays avec Israël.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base pour une solution juste et durable pour obtenir paix et prospérité à long terme!»

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«Encore une avancée HISTORIQUE aujourd'hui! Nos deux GRANDS amis Israël et le Royaume du Maroc ont accepté de normaliser leurs relations diplomatiques –une immense avancée pour la paix au Moyen-Orient!»

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

«Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il est ainsi naturel que nous reconnaissions leur souveraineté sur le Sahara Occidental»

...précise un président américain aux surprenantes justifications historiques (l'Angleterre n'avait rien reconnu du tout, forcément, à l'époque. Faut-il en déduire que les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne sont en danger?)

Les vidéos post-campagne se succèdent et se ressemblent (celle-ci n'a pas de parole, juste une ambiance de pré-match de catch avec, aux trois dernières secondes, un Trump qui marche, déterminé et viril, vers le spectateur et l'avenir).

19 states are fighting for us, almost unheard of support! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«19 États se battent pour nous, un soutien quasiment jamais vu!»

Certes, vu la situation c'est plutôt inédit (et si on renverse le problème, cela fait 31 États qui ne le font pas).

Et cette semaine, c'est le duo «COURAGE & SAGESSE» qui détrône «LA LOI & L'ORDRE»:

Tremendous support from all over the Country. All we ask is COURAGE & WISDOM from those that will be making one of the most important decisions in our Country’s history. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Un immense soutien dans tout le Pays. Tout ce que nous demandons c'est COURAGE & SAGESSE de la part de ceux qui vont prendre une des décisions les plus importantes de l'histoire de notre Pays. Que Dieu vous bénisse!»

Ce qui n'est pas une raison pour ne pas ressortir de bons vieux classiques, les Fake News et le dossier Hunter Biden:

Why didn’t the Fake News Media, the FBI and the DOJ report the Biden matter BEFORE the Election. Oh well, it’s OK, we won the Election anyway - 75,000,000 VOTES!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Pourquoi est-ce que les Médias Fake News, le FBI et le ministère de la Justice n'ont pas parlé du dossier Biden AVANT l'Élection. Allez, c'est pas grave, on a quand même gagné l'Élection –75.000.000 VOIX!!!»

À LIRE AUSSI Même sur son lit de mort, Trump refusera de concéder la défaite

Vendredi 11 décembre

Selon le chroniqueur radio et documentariste Larry Elder, Trump mérite qu'Obama lui offre son prix Nobel de la paix. Le président a l'air plutôt d'accord.

No war with North Korea, tamed fighting in Idlib Province and many other places. NO WARS STARTED BY U.S., Troop removals all over, and so much more. Thank you Larry! https://t.co/NziA99ZqXY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Pas de guerre avec la Corée du Nord, combats maîtrisés dans la Province d'Idlib et plein d'autres endroits. PAS DE GUERRES INITIÉES PAR LES U.S., retrait de Troupes partout et tant d'autres choses. Merci Larry!»

Il est temps d'agir et Trump ne comprend pas pourquoi tout ne se réalise pas dans la minute (si ça ne tenait qu'à lui, ça irait plus vite que ça).

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Bien que le fait que j'aie poussé la @US_FDA, couverte d'argent mais lourdement bureaucratique, ait permis de gagner cinq ans dans le processus d'approbation de NOMBREUX nouveaux vaccins super, ça n'en reste pas moins une grosse et vieille tortue qui se traîne. Sortez ces sacrés vaccins MAINTENANT, Dr. Hahn @SteveFDA. Arrêtez de jouer et commencez à sauver des vies!!!»

Ce n'est pas comme son prédécesseur et son successeur, infoutus, eux, de créer de NOMBREUX vaccins et qui en plus veulent lui voler sa victoire et son mérite.

The Swine Flu (H1N1), and the attempt for a vaccine by the Obama Administration, with Joe Biden in charge, was a complete and total disaster. Now they want to come in and take over one of the “greatest and fastest medical miracles in modern day history.” I don’t think so! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«La Grippe Porcine (H1N1) et la tentative de vaccin par l'Administration Obama, avec Joe Biden aux manettes, a été une catastrophe absolue. Maintenant ils comptent s'octroyer un des “plus grands et plus rapides miracles médicaux de l'histoire moderne.” Je crois pas, non!»

Alors que lui, tout ce qu'il veut:

I just want to stop the world from killing itself! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Je veux juste empêcher le monde de se suicider!»

Au fait, quelqu'un a envie de reparler du chantage auquel il a soumis le président ukrainien (aide militaire contre enquête sur ses rivaux démocrates)? Eh bien il n'existait pas, car leur conversation téléphonique était «parfaite», et même mieux que parfaite.

Now it turns out that my phone call to the President of Ukraine, which many, including me, have called “perfect”, was even better than that. I predicted Biden corruption, said to call the A.G., who perhaps knew of the corruption during the impeachment hoax? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Il s'avère que mon coup de fil au président ukrainien, que beaucoup, dont moi, ont qualifié de “parfait”, était encore mieux que ça. J'ai prédit la corruption de Biden, dit d'appeler l'A.G [ministre de la Justice, ndt]., qui était peut-être au courant de la corruption pendant le canular de l'impeachment?»

Courage et sagesse sont les mamelles de la victoire de Trump.

Now that the Biden Administration will be a scandal plagued mess for years to come, it is much easier for the Supreme Court of the United States to follow the Constitution and do what everybody knows has to be done. They must show great Courage & Wisdom. Save the USA!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Maintenant qu'on sait que l'Administration Biden sera un chaos entaché de scandale pendant de nombreuses années, il est bien plus simple pour la Cour Suprême de suivre la Constitution et de faire ce qui doit être fait, comme chacun sait. Ils doivent faire preuve de beaucoup de Courage & de Sagesse. Sauvez les USA!!!»

Un Trump très christique aujourd'hui.

“Donald Trump must get the credit for the vaccines. It is a miracle.” @Varneyco — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«“Il faut reconnaître à Donald Trump le mérite pour les vaccins. C'est un miracle”@Varneyco»

Et c'est le moment de fouiller un peu dans les archives, avec ce bel artefact datant de 2013:

The new Pope is a humble man, very much like me, which probably explains why I like him so much! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2013

«Le nouveau Pape est un homme humble, tout comme moi, ce qui explique sans doute pourquoi je l'apprécie autant!»

Le sauveur:

If the two Senators from Georgia should lose, which would be a horrible thing for our Country, I am the only thing that stands between “Packing the Court” (last number heard, 25), and preserving it. I will not, under any circumstances, Pack the Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Si les deux Sénateurs de Géorgie devaient perdre, ce qui serait une chose terrible pour notre Pays, je suis la seule chose debout entre le “Blindage de la Cour [Suprême]” (dernier chiffre suggéré: 25), et sa protection. Jamais, dans aucune circonstance, je ne Blinderai la Cour!»

If the Supreme Court shows great Wisdom and Courage, the American People will win perhaps the most important case in history, and our Electoral Process will be respected again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

«Si la Cour Suprême montre une grande Sagesse et du Courage, le Peuple Américain remportera peut-être le recours le plus important de l'histoire et notre Processus Électoral sera de nouveau respecté!»

Samedi 12 décembre

La parole du messie n'a pas été entendue, et la Cour suprême a rejeté la requête du Texas.

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

«La Cour Suprême nous a vraiment laissé tomber. Ni Sagesse, ni Courage!»

Ce résumé vous est gracieusement offert par le principal intéressé.

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far - and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

....that, after careful study and consideration, think you got “screwed”, something which will hurt them also. Many others likewise join the suit but, within a flash, it is thrown out and gone, without even looking at the many reasons it was brought. A Rigged Election, fight on! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

«Alors vous êtes le Président des États-Unis, et vous venez juste de vivre une élection où vous avez obtenu plus de voix qu'aucun autre Président en exercice de l'histoire, de loin –et soi-disant vous avez perdu. Vous ne pouvez pas obtenir un “droit de comparaître” devant la Cour Suprême, alors vous “intervenez” avec des États géniaux qui, tout bien considéré et après analyse minutieuse, estiment que vous vous êtes fait “avoir”, ce qui va leur nuire également. Beaucoup d'autres font de même et s'associent au procès mais, en un clin d'œil, le voilà rejeté et il disparaît, sans même un regard aux nombreuses raisons pour lesquelles il était intenté. Une élection truquée, continuons le combat!»

Et enfin:

FDA APPROVES PFIZER VACCINE FOR EMERGENCY USE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

«LA FDA APPROVE LE VACCIN PFIZER POUR UN USAGE D'URGENCE!!!»

Ce samedi a un petit goût de décompensation.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

«J'AI GAGNÉ L'ÉLECTION PAR UNE VICTOIRE ÉCRASANTE, mais souvenez-vous, je ne raisonne qu'en termes de votes légaux, pas de tous les faux électeurs et de la fraude surgie miraculeusement de partout! Quelle honte!»

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

«NOTRE COMBAT NE FAIT QUE COMMENCER!»

Une nouvelle marche pro-Trump est organisée à Washington aujourd'hui.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

«Wow! Des milliers de personnes se réunissent à Washington (D.C.) pour Stop the Steal. Je n'étais pas au courant, mais je vais les voir! #MAGA»

(«Stop the Steal», «Arrêtez le vol», est le nom du mouvement complotiste dont plusieurs groupes de manifestants trumpistes se réclament).

The Supreme Court had ZERO interest in the merits of the greatest voter fraud ever perpetrated on the United States of America. All they were interested in is “standing”, which makes it very difficult for the President to present a case on the merits. 75,000,000 votes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

«La Cour Suprême a manifesté ZÉRO intérêt pour le bien-fondé de la plus grande fraude électorale jamais perpétrée aux États-Unis d'Amérique. Tout ce qui les a intéressés c'est le “droit de comparaître”, ce qui rend très difficile pour le président de présenter une requête sur le fond. 75.000.000 voix!»

Petit aperçu de la foule venue soutenir Trump (avec hélico présidentiel, hymne national, mais quasiment pas de masques):

Et la partie de la manifestation que Trump n'a pas choisi de publier:

Trumpism in one image.pic.twitter.com/BRzExhxCJD — Bill Kristol (@BillKristol) December 13, 2020

Dimanche 13 décembre

Demain les grands électeurs vont voter pour élire le prochain président. Tout le monde sait l'issue de ce vote sans surprise. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas protester.

How do states and politicians confirm an election where corruption and irregularities are documented throughout? A Swing State hustle! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

«Comment les États et les politiciens confirment-ils une élection où la corruption et des irrégularités ont été prouvées tout du long? Arnaque aux Swing States!»

MOST CORRUPT ELECTION IN U.S. HISTORY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

«L'ÉLECTION LA PLUS CORROMPUE DE L'HISTOIRE AMÉRICAINE!»

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour le projet de loi sur la défense, puisqu'il a été voté dans les deux chambres.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

«LE GRAND VAINQUEUR DE NOTRE NOUVEAU DEFENSE BILL C'EST LA CHINE! J'OPPOSERAI MON VETO!»

The RINOS that run the state voting apparatus have caused us this problem of allowing the Democrats to so blatantly cheat in their attempt to steal the election, which we won overwhelmingly. How dare they allow this massive and ridiculous Mail-In Voting to occur... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

...Tens of millions of haphazardly ballots sent, with some people getting two, three, or four ballots. We will never give up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

«Les RINOS qui gèrent l'appareil électoral d'État nous ont causé ce problème de permettre aux Démocrates de tricher de façon si flagrante pour tenter de voler l'élection, que nous avons gagnée de manière écrasante. Comment osent-il permettre que ce Vote par Correspondance massif et ridicule se produise... des dizaines de millions de bulletins envoyés n'importe comment, avec des gens qui reçoivent deux, trois ou quatre bulletins. Nous n'abandonnerons jamais!»

The fact that the Supreme Court wouldn’t find standing in an original jurisdiction matter between multiple states, and including the President of the States, is absurd. It is enumerated in the Constitution... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

...They just “chickened out” and didn’t want to rule on the merits of the case. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

«Le fait que la Cour Suprême ne veuille reconnaître le droit de comparaître d'une affaire en première instance entre plusieurs États et qui comprend le Président des États-Unis est absurde. C'est listé dans la Constitution... Ils ont juste “flippé” et n'ont pas voulu se prononcer sur le fond de l'affaire. C'est tellement dommage pour notre pays!»

Swing States that have found massive VOTER FRAUD, which is all of them, CANNOT LEGALLY CERTIFY these votes as complete & correct without committing a severely punishable crime. Everybody knows that dead people, below age people, illegal immigrants, fake signatures, prisoners,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

.....and many others voted illegally. Also, machine “glitches” (another word for FRAUD), ballot harvesting, non-resident voters, fake ballots, “stuffing the ballot box”, votes for pay, roughed up Republican Poll Watchers, and sometimes even more votes than people voting, took.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

....place in Detroit, Philadelphia, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh, and elsewhere. In all Swing State cases, there are far more votes than are necessary to win the State, and the Election itself. Therefore, VOTES CANNOT BE CERTIFIED. THIS ELECTION IS UNDER PROTEST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

«Les swing States qui ont découvert une FRAUDE ÉLECTORALE massive, la totalité d'entre eux donc, NE PEUVENT CERTIFIER LÉGALEMENT ces votes et les déclarer complets & corrects sans commettre un crime sévèrement punissable. Tout le monde sait que des morts, des mineurs, des immigrés clandestins, des fausses signatures, des prisonniers et plein d'autres ont voté illégalement. Et puis aussi des “bugs” des machines (un autre mot pour dire FRAUDE), la récolte des bulletins, les électeurs, non-résidents, les faux bulletins, “le bourrage d'urnes”, les votes contre rétribution, les Scrutateurs Républicains malmenés et parfois même plus de bulletins que d'électeurs, ont eu lieu à Detroit, à Philadelphie, à Milwaukee, à Atlanta, à Pittsburgh et ailleurs. Dans tous les cas des Swing States, il y a bien plus de voix que nécessaires pour gagner l'État et l'Élection elle-même. Par conséquent, LES VOTES NE PEUVENT ÊTRE CERTIFIÉS. CETTE ÉLECTION EST CONTESTÉE!»

Un dimanche sous le signe des montagnes russes émotionnelles:

Vaccines are shipped and on their way, FIVE YEARS AHEAD OF SCHEDULE. Get well USA. Get well WORLD. We love you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

«Les vaccins sont expédiés et en chemin, AVEC CINQ ANS D'AVANCE SUR LES PRÉVISIONS. Bon rétablissement aux USA. Bon rétablissement au MONDE. On vous aime tous!»

Enfin au milieu de la déferlante de tweets de ce dimanche (où Trump ira quand même jouer au golf, comme d'habitude), une dernière petite insulte à l'intention du gouverneur de Géorgie, qui portera sur ses seules épaules toute la responsabilité du potentiel échec des Républicains lors des élections sénatoriales de janvier.

What a fool Governor @BrianKempGA of Georgia is. Could have been so easy, but now we have to do it the hard way. Demand this clown call a Special Session and open up signature verification, NOW. Otherwise, could be a bad day for two GREAT Senators on January 5th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

«Quel imbécile, ce Gouverneur de Géorgie @BrianKempGA. Ça aurait pu être si simple, mais maintenant il faut qu'on se complique la vie. Exigez que ce clown convoque une Session Spéciale et ouvre la vérification des signatures, MAINTENANT. Sinon, le 5 janvier pourrait être une sale journée pour deux SUPER Sénateurs.»