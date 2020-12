Mastercard et Visa ne travailleront plus avec Pornhub

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Reuters, Bloomberg

«Suite aux allégations sur son activité illégale, Visa suspend sa collaboration avec Pornhub jusqu'à la fin de notre enquête. Nous ordonnons aux institutions financières travaillant pour MindGeek de suspendre les possibilités de paiement passant par le réseau Visa.»

Ce tweet publié jeudi soir sur le compte de la marque Visa entérine la suspension du contrat qui la lie à MindGeek, entreprise propriétaire de Pornhub. Dans un second message, Visa apporte quelques précisions:

«Chez Visa, nous sommes vigilants pour éradiquer les activités illégales de notre réseau, et nous encourageons les partenaires de notre institution financière à vérifier régulièrement si les sites marchands sont en conformité avec nos règlements.»

Bloomberg raconte que si Visa, imité par Mastercard, souhaite prendre ses distances vis-à-vis de Pornhub, c'est parce que la plateforme vient de nouveau d'être accusée (cette fois par le New York Times) d'avoir mis en ligne des vidéos dans lesquelles des jeunes filles mineures sont violées. L'entreprise est également accusée de ne pas s'investir suffisamment dans la lutte contre ce genre de contenu illégal, qu'il est généralement très difficile de lui faire supprimer.

Pornhub a réagi en évoquant sa «déception», relayée par Reuters: «Cette nouvelle est en train d'anéantir les centaines de milliers de modèles qui comptent sur notre plateforme pour gagner leur vie.»

À LIRE AUSSI Le porno féministe montre les femmes telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être

Un lourd passif

Visa et Mastercard rejoignent PayPal, qui avait abandonné Pornhub en novembre 2019 pour des raisons similaires. Les possibilités sont désormais peu nombreuses pour celles et ceux qui continuent à vouloir donner de l'argent à Pornhub, qui continuerait cependant de faire transiter certains paiements via PayPal sans y avoir été autorisé.

Aligné à plusieurs reprises pour ses contenus illicites, Pornhub commence à pâtir de son absence totale de réactivité face aux différents problèmes signalés. On peut notamment citer l'affaire GirlsDoPorn, qui a révélé que plusieurs dizaines de jeunes femmes avaient été contraintes de tourner des vidéos pornographiques, lesquelles ont ensuite été diffusées sur Pornhub et maintenues en ligne même après la révélation de l'affaire.

En 2018, des deepfakes mettant en scène des stars hollywoodiennes (de Gal Gadot à Scarlett Johansson) avaient été sciemment laissés en ligne malgré les promesses faites par Pornhub de débarrasser sa plateforme de tels contenus. Le couteau sous la gorge, l'entreprise devrait enfin finir par réagir et par se montrer plus responsable au lieu de faire continuellement la sourde oreille.