Pourquoi le terme «séparatisme» a-t-il disparu du projet de loi du gouvernement?

Ce mercredi 9 décembre, le projet de loi «confortant le respect des principes de la République» a été présenté en Conseil des ministres. Il sera débattu début 2021 à l'Assemblée nationale. Ce texte fait suite au discours d'Emmanuel Macron aux Mureaux, le vendredi 2 octobre, dans lequel le président exhortait au «réveil républicain» face au «séparatisme islamiste». Il promet qu'elle sera l'une des grandes lois de son quinquennat.

Pourquoi le terme «séparatisme» a-t-il disparu de l'intitulé? Que contient précisément ce projet de loi? Pourquoi ne convainc-t-il ni la droite ni la gauche?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Jean-Marie Rouart, écrivain et académicien, et la philosophe Monique Canto-Sperber, directrice de recherche au CNRS, dans leur émission «Politique», sur France 24, en partenariat avec Slate.fr.