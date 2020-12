Un chiot sauvé des crocs d'un alligator est nommé shérif adjoint en Floride

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Le 20 novembre, alors que Richard Wilbanks, un retraité âgé de 74 ans, promenait son chiot Gunner au bord d'un étang en Floride, l'animal s'est tout à coup retrouvé dans la gueule d'un alligator. Ni une, ni deux, son maître a plongé dans l'eau pour sauver son King Charles Spaniel âgé de 3 mois. Une fois rescapé, le chiot a été nommé shérif adjoint du comté de Lee, en Floride.

Afin d'honorer Gunner et son maître, le shérif a organisé une cérémonie, diffusée sur ABC 30. Lorsque le chien a rejoint les rangs des officiers du comté et qu'une étoile de shérif et des écussons ont été accrochés à son harnais, on a pu apercevoir sur la vidéo qu'il était heureux, en bonne santé, et qu'il s'amusait avec le shérif.

Comme le rapporte ABC 30, ce dernier aurait pris la cérémonie très au sérieux, en demandant notamment au chien: «Jurez-vous de faire respecter la loi constitutionnelle du comté de Lee, Gunner?» Il se serait ensuite adressé à l'animal en lui faisant remarquer: «Aujourd'hui est un grand jour! Tu vas être un détective maintenant.»

À lire aussi Une ville du Kentucky élit un bouledogue français en tant que maire

Bien sûr, il n'existe pas de position officielle pour Gunner parmi la police du comté. Toutefois, Richard Wilbanks et son chiot ont désormais le rôle de surveiller les comportements suspicieux au sein de leur communauté. Une tâche à laquelle le retraité semble déjà exceller, au vu du courage dont il a fait preuve et de la prouesse qu'il a réalisée il y a quelques semaines.

Opération sauvetage réussie

Cette bataille entre l'alligator et Richard Wilbanks a été filmée. En effet, la Florida Wildlife Federation et la fondation F Stop avaient installé des caméras dans la région dans le but de capturer des scènes inoubliables de la vie sauvage. Les deux organisations n'avaient alors pas imaginé enregistrer le sauvetage d'un chiot des crocs d'un alligator!

Depuis la publication de la vidéo, celle-ci est devenue virale. L'audio du film a néanmoins été retiré, afin de ne pas entendre les cris perçants du chiot horrifié.

Cet épisode traumatique a finalement causé plus de peur que de mal. Après son intervention, Richard Wilbanks, qui avait été mordu aux mains par l'alligator, s'est rendu chez son médecin pour faire un rappel de vaccin contre le tétanos. Gunner, quant à lui, s'en est tiré avec une plaie au niveau du ventre, qui depuis a cicatrisé. Le chien est aujourd'hui en bonne santé. Son maître explique cependant qu'il a dorénavant peur de l'eau, et est toujours tenu en laisse pendant ses promenades près de l'étang.