Comment Mariah Carey et Ariana Grande atteignent des notes aussi aiguës

Qui dit période de Noël, dit forcément musiques de Noël et le retour de Mariah Carey, reine incontestée des fêtes de fin d'année. La chanteuse américaine a d'ailleurs sorti le 3 décembre un nouveau clip dans lequel elle reprend le titre «Oh Santa!», avec Jennifer Hudson et Ariana Grande. Au cours de cette chanson, Mariah Carey et Ariana Grande utilisent leur voix de sifflet.

Comme l'explique Annette Philip, directrice artistique du département de la voix au Berklee college of music à Boston, le son d'une voix de sifflet est très aigu. Il correspond au «registre vocal le plus haut que la voix humaine est capable de créer».

Parmi les différents registres vocaux produits par les humains, les plus communs sont la voix de poitrine et la voix de tête. Lorsqu'on utilise la première, les notes sont plus basses et résonnent dans la poitrine, où des vibrations sont ressenties en chantant. Au contraire, lorsqu'on utilise la voix de tête, les notes émises sont plus hautes et résonnent dans la tête. Certain·es artistes affirment même percevoir une vibration à l'arrière de leur cou, explique Laura Portune, professeure spécialiste de la voix à l'École de musique de l'université d'État de l'Ohio.

Annette Philip décrit la voix de sifflet comme étant bien plus haute que la voix de tête. Lorsque cette première est atteinte, certaines personnes ressentent des vibrations dans leur front ou sur le haut de leur tête. Laura Portune décrit cette sensation unique: «Je ne sens pas de vibrations. J'ai plutôt l'impression que cela se passe en dehors de mon corps.»

Comment atteindre une voix de sifflet

Comment les cordes vocales réussissent-elles à produire la voix de sifflet? Tout d'abord, rappelons que les cordes vocales sont constituées de tissus disposés au niveau du larynx. Lorsqu'elles vibrent, elles produisent un son. Plus elles sont allongées et fines, plus elles vibrent rapidement et produisent un son aigu.

Toutefois, pour parvenir à produire un son de sifflet, le travail des cordes vocales ne suffit pas. Il faut également prendre en compte la pression de l'air, qui fait varier la tonalité du son émis. Lorsqu'un son de sifflet est produit, l'épiglotte, un petit lambeau de tissu rigide, couvre le larynx. Cela empêche donc les scientifiques de complètement comprendre ce phénomène.

On suppose néanmoins que l'épiglotte, en fermant le larynx, crée un espace plus petit. Or, les sons résonnent à des fréquences plus hautes dans les petits espaces. Cela pourrait expliquer la façon dont se forme un son de sifflet.

Difficile de ne pas être impressionné lorsque l'on entend un·e artiste atteindre un son si aigu. Pourtant, tout le monde pourrait théoriquement produire un son de sifflet, avec de l'entraînement. Annette Philip conseille cependant de travailler cette technique avec des spécialistes de la voix, pour ne pas abîmer ses cordes vocales.