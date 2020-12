Un bébé est né d'un embryon congelé depuis vingt-sept ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Lorsqu'en 1992 un couple américain a choisi de donner ses embryons et de les faire congeler dans une clinique du Midwest, Tina Gibson était âgée d'à peine 2 ans. Vingt-sept ans plus tard, en février 2020, elle s'est fait implanter un de ces embryons et neuf mois après, elle a donné naissance à une petite fille prénommée Molly.

Cette naissance bat ainsi un nouveau record, puisqu'elle est le fruit de l'embryon le plus longtemps congelé ayant permis de donner la vie. Le précédent record avait d'ailleurs été atteint en 2017 par la même famille, qui avait donné naissance à Emma, la grande sœur de Molly. L'aînée a été conçue à partir d'un embryon provenant du même couple de donneurs que pour la plus jeune.

Martha Earl, directrice de la bibliothèque médicale Preston de l'université du Tennessee, a étudié scrupuleusement plusieurs articles de recherche dans des journaux médicaux avant d'affirmer n'avoir trouvé aucun cas de naissance après un don d'un embryon datant de plus de vingt ans.

Un embryon n'est jamais trop vieux

La naissance de Molly, en octobre dernier, semble montrer qu'il n'y a pas de limite de temps maximum pendant lequel un embryon peut être congelé. «Si un embryon survit bien à la décongélation, il devrait avoir autant de chance qu'un nouvel embryon», explique le docteur Jeffrey Keenan, directeur du National Embryo Donation Center, avant d'ajouter qu'«un embryon n'est jamais trop vieux».

Pour la docteure Mindy S. Christianson, directrice médicale du Johns Hopkins Fertility Center, cette naissance est une nouvelle formidable pour les médecins spécialisés dans la fécondité. Cela leur permet dorénavant de rassurer leurs patientes et futurs parents quant au fait qu'un embryon peut rester viable après des années, voire des décennies de congélation. «Les patientes nous demandent régulièrement combien de temps des embryons peuvent être congelés, dit-elle. Souvent, nous répondons que nous ne savons pas. Maintenant, nous pouvons affirmer avec certitude que des bébés sont nés d'embryons qui ont été congelés pendant vingt-sept ans.»

D'après la docteure Sigal Klipstein, la directrice d'un programme de don d'ovules à Chicago, ce n'est pas la durée pendant laquelle l'embryon a été congelé qui est important. «L'enjeu est la qualité de l'embryon au moment où il est congelé, assure-t-elle. S'il est de bonne qualité, nous prévoyons qu'il le restera pendant sa congélation et après.»

Aujourd'hui, les parents de Molly et Emma assurent s'amuser de l'âge des embryons qui ont permis de donner naissance à leurs filles. Tina Gibson raconte: «Nous disons toujours avec humour qu'Emma a une vieille âme.»