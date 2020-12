Valéry Giscard d'Estaing, modèle d'Emmanuel Macron?

Temps de lecture: 2 min

Plus jeune président de la Ve République lorsqu'il est élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing est mort mercredi à l'âge de 94 ans. Se voulant l'incarnation d'une modernité triomphante, issu du centre droit libéral et démocrate-chrétien, il a fait adopter de nombreuses réformes progressistes lors de son septennat. Son élection fait souffler un vent de liberté sur le pays, après les années De Gaulle et Pompidou.

Que lègue-t-il à la France? Outre les hommages de politesse, quel souvenir gardera-t-on de lui? Emmanuel Macron est-il son lointain héritier?

