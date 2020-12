La vente des Hospices de Beaune est reportée

Temps de lecture: 2 min

Il aurait été dommage que la 160e vente annuelle de charité au profit de l'hôpital de Beaune soit annulée pour cause de Covid-19. Le millésime 2020 en blanc comme en rouge a été jugé «inoubliable» par Ludivine Griveau, régisseuse des vignobles de 60 hectares de nobles crus en majorité.

Les négociants bourguignons, les revendeurs et les amateurs de Bâtard-Montrachet, de Pommard, de Corton, de Meursault, de Mazis-Chambertin avaient réservé leur place à la célèbre vente (la première en 1445) et goûté les fûts en primeur dans les caves fraîches des Hospices.

Jamais les vins de la Bourgogne des ducs, des vignerons et des bourgeois n'ont été plus demandés dans les pays développés. En 2020, millésime très attendu pour la belle qualité des blancs de chardonnay et les rouges de pinot noir, les vins sont extraordinaires de précocité et de saveur: l'élevage en fûts de chêne pour trente mois ne fera qu'amplifier le fruité, la longueur et l'élégance de ces vins en devenir.

La vente ne sera pas ouverte au grand public pour cause de sécurité sanitaire. Seuls les professionnels acheteurs, négociants et cavistes seront admis sur invitation.

À LIRE AUSSI La vente de vins à Beaune, une cause humanitaire et hospitalière

Pour le maire, Alain Suguenot, la date du 13 décembre n'est pas idéale car les restaurants de Beaune seront fermés. Beaune accueille pour l'événement de portée internationale près de 100.000 visiteurs: la ville est en fête comme jamais.

Une date après le 20 janvier aurait été meilleure. Mais deux ventes dans la même année aurait été inconvevable.

Cela dit, les cadres et médecins de l'hôpital beaunois comptaient eux aussi sur une date rapprochée. En 2019, la vente a rapporté 12 millions d'euros et l'hôpital est engagé dans des investissements et des travaux d'importance: c'est l'un des hôpitaux français les plus modernes.

La Pièce des Présidents, un Clos de la Roche en Côtes de Nuits (228 litres), pourrait dépasser les 300.000 euros.

C'est la Maison Bichot de Beaune –100 hectares en propriété– qui l'acquiert depuis des années: une bonne action caritative.