Calendrier de l'Avent des podcasts: la culture G vulgarisée

Il vient d'être nommé «podcast de l'année 2020» par Apple Podcasts, première plateforme d'écoute en France, et est le tout premier programme à recevoir cet honneur. Enregistré d'abord pendant le premier confinement et lancé début juillet, le podcast Vulgaire porté par la comédienne et humoriste Marine Baousson est sans aucun doute l'un des plus gros cartons de l'année pour un programme indépendant.

Reposant sur un principe très simple –pour ne pas dire simpliste– qui consiste à prendre un thème de culture générale et à le traiter de façon amusante, Vulgaire n'avait sur le papier rien de révolutionnaire. C'était sans compter sur l'énergie communicative de Marine Baousson et la réalisation pop d'Antoine Olier (qui a succédé à Guillaume Bérat), qui donnent à ce programme une identité colorée et entraînante.

Culture pour tous

La radioactivité, les abeilles, la bataille de Marignan, l'art brut, Amélie Mauresmo ou Star Wars: Marine Baousson ne recule devant aucun sujet, qu'il soit considéré comme sérieux ou non.

«J'en avais assez de faire semblant de savoir des choses sur des sujets que je ne connaissais pas, juste pour ne pas donner l'impression d'être la moins intelligente de la pièce, explique la comédienne. Avec ce podcast, j'ai eu envie de dire aux gens que c'était “OK” de ne pas savoir, qu'on pouvait aussi apprendre de façon sympa et qu'on avait le droit de ne pas tout retenir. L'important c'est d'être curieux», ajoute-t-elle.

Seule ou avec des invité·es, souvent humoristes ou comédien·nes, Marine Baousson dépoussière le podcast de culture générale en y insérant une bonne dose d'humour et en n'hésitant pas à admettre ses présupposés erronés. C'est cette vision très inclusive et ludique de la culture, comme quelque chose que tout le monde peut s'approprier, qui fait de Vulgaire un podcast «doudou», que l'on écoute avec le même plaisir qu'il traite du jeu vidéo Fortnite ou du Rouge et le Noir de Stendhal.

Le format hebdomadaire d'une dizaine de minutes en moyenne change aussi des podcasts de culture G déjà bien installés, souvent trop courts comme Choses à savoir–Culture générale ou bien trop longs comme Culture 2000. En résumé, Vulgaire fait souffler un petit vent de fraîcheur sur le podcast français, qu'on ne rechigne pas à encenser.

L'année 2021 devrait signer un tournant dans la vie de ce jeune –mais déjà bien installé– programme, puisque Marine Baousson devrait monter sur les planches pour l'incarner dans un spectacle interactif. Vivement le monde d'après, que l'on puisse voir ça de nos propres yeux.