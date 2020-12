Riez un coup

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Rire est bon pour notre santé. Ce réflexe demande un réel travail de la part de notre corps. En effet, le rire active plusieurs zones de notre cerveau dont celles qui contrôlent notre motricité et nos émotions. En écrivant son livre An Introduction to the Psychology of Humor, Janet Gibson a remarqué que diverses recherches reconnaissent le pouvoir du rire à améliorer notre bien-être physique et mental.

Dès la petite enfance, les humains commencent à rire. Cela aide notamment à développer les muscles et la force du haut du corps des bébés. Notre capacité à rire dépend d'une combinaison complexe des muscles de notre visage, qui implique souvent un mouvement de nos yeux, de notre tête et de nos épaules.

Le fait de rire active plusieurs régions de notre cerveau: le cortex moteur, qui contrôle les muscles; le lobe frontal, qui nous aide à comprendre le contexte; et le système limbique, qui module nos émotions positives. En activant notre système nerveux émotionnel, le fait de rire peut améliorer notre humeur et réduire notre stress. Par exemple, cette action contrôle les taux de sérotonine, comme le feraient des antidépresseurs. Elle peut également limiter la libération de neurotransmetteurs et d'hormones, comme la cortisol, qui abîment notre système cardiovasculaire et immunitaire, ainsi que notre métabolisme avec les années.

Avoir le sens de l'humour et le rire qui en découle dépendent largement de notre intelligence sociale. Nous rions souvent face à l'incohérence ou à l'absurdité d'une situation. Ainsi, il faut être capable d'analyser cette dernière pour comprendre ce qu'il y a de drôle. Pour apprécier une blague, il faut donc faire preuve de vivacité d'esprit.

Le rire renforce les liens sociaux

Rire permet de créer des liens avec les personnes qui nous entourent. Selon le linguiste Don Nilsen, il est rare de glousser ou d'avoir un fou rire lorsque nous sommes seul, ce qui prouve que rire a un rôle social. Par exemple, lorsqu'un nourrisson se met à rire, cela lui permet de communiquer le plaisir qu'il ressent, ce qui renforce ses liens avec la personne qui s'occupe de lui. En grandissant, le rire devient une façon de signifier notre appréciation d'une situation donnée. En riant, il est possible d'améliorer ses compétences sociales et de partager ses émotions avec les autres.



Le rire est source d'émotions positives qui aident à devenir résilient et à développer notre esprit créatif. Rire améliore également notre bien-être et notre satisfaction dans la vie. Selon une étude, plus une personne rit, moins elle fait l'expérience du stress. Confinés, nous rions probablement moins qu'habituellement. Il pourrait alors être judicieux de se mettre au «Yoga du rire», une technique qui permet de simuler l'action de rire, avec des effets positifs sur notre santé.