Remontez-vous le moral en décorant tôt votre maison pour Noël

Cela n'aura échappé à personne, l'année 2020 n'a pas été des plus joyeuses. Afin de se remonter le moral, certaines personnes ont choisi de décorer en avance leur maison ou appartement pour les fêtes de fin d'années, en espérant que la magie de Noël opère. Selon des spécialistes de la santé mentale, cela pourrait être un moyen efficace de se remonter le moral.

Pour Melissa Robinson-Brown, psychologue à New York, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on souhaite accéder à l'esprit de Noël plus tôt que d'habitude. «Cette année a été une année de tristesse et de perte: perte de liberté, perte du temps passé avec nos familles, perte de revenus et d'emplois, et perte de nos êtres chers, entre autres. Les personnes sont donc à la recherche de réconfort et d'apaisement.»

Avoir un sapin de Noël chez soi et décorer son salon avec des guirlandes peut être un moyen de se rappeler les réveillons de son enfance. Pour les personnes qui ne pourront pas célébrer Noël en famille cette année, se souvenir de moments joyeux peut apporter du réconfort. En décorant votre appartement plus tôt, vous aurez alors plus de temps pour profiter des ondes positives de Noël.

«En tant que psychologue, je parle souvent du lien qui existe entre nos pensées, nos émotions et notre façon d'agir», explique la psychologue Erlanger Turner, professeure à l'université de Pepperdine. «La pandémie actuelle étant source de stress, penser à des images positives est une façon de prévenir l'apparition de stress et d'anxiété. Décorer son foyer peut être un moyen de raviver des sentiments et des souvenirs positifs.»

Les souvenirs sont également associés aux odeurs. Allumer une bougie parfumée qui rappelle la cheminée de chez vos grands-parents ou acheter un sapin de Noël pour sentir son parfum si caractéristique pourraient être de bonnes idées. D'après Rebecca Leslie, psychologue à Atlanta, «si un individu associe à Noël une odeur particulière qui déclenche en lui des émotions et des souvenirs positifs, avoir ce parfum dans son environnement a le potentiel d'améliorer son humeur».

Prendre le contrôle et s'évader

S'il est primordial d'écouter ses émotions, cela ne signifie pas pour autant qu'il faut se laisser envahir par la peur et l'anxiété. Il est conseillé de trouver des moyens de s'évader et de penser à autre chose qu'à l'actualité anxiogène. «Décorer son intérieur plus tôt permet de se distraire et de se livrer à une activité agréable», indique Melissa Robinson-Brown.

En 2020, de nombreux événements ont échappé à notre contrôle. Il peut alors être judicieux de se concentrer sur les choses sur lesquelles nous avons une emprise, afin de réduire notre anxiété. Les décorations de Noël peuvent être un moyen de se créer un cocon malgré le chaos qui règne dehors. Enfin, décorer en avance pour les fêtes de fin d'année est la solution parfaite pour commencer à penser aux futures festivités et aux agréables moments des vacances de Noël.