Déconfinement progressif: commence-t-on à voir le bout du tunnel?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron a annoncé mardi 24 le calendrier et les prochaines étapes en vue du déconfinement en France. L'assouplissement se fera en trois temps, à partir de samedi 28 novembre et durera jusqu'au mois de janvier. Les nouvelles règles vont permettre à la population française de célébrer les fêtes de fin d'année.

Ce cap est-il plus clair que ce à quoi nous avons assisté précédemment? Comment les Français accueillent-ils ces étapes?

Les réponses et analyses de Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre sur France 24, en partenariat avec Slate.fr.