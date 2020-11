«Monsieur le Premier ministre, il y a urgence à sortir de cette spirale délétère pour la démocratie»

Les œillères de la presse américaine sur l'islamisme radical en France

Le Washington Post et le New York Times donnent l'impression que les attentats en France n'ont rien à voir avec le djihadisme, et tout à voir avec les excès de la laïcité et les échecs de l'intégration.

Claire Levenson — 6 novembre 2020 — Temps de lecture : 7 min