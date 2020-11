L'accent français n'est pas le plus sexy du monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time Out

On le sait, l'accent français est un puissant outil de séduction à l'international. Habituée à être en tête des classements des accents les plus sexy du monde, la langue de Molière vient pourtant de perdre sa première place selon une enquête de Time Out. Le grand vainqueur? L'accent british.

Pour ce classement réalisé en 2020, le site internet a demandé à plus de 37.000 personnes de trente pays quel était, selon elles, l'accent le plus sexy au monde. En tête, on trouve donc l'accent britannique avec 25% des votes, devant le français (16%), lui-même suivi de très près par l'italien (15%).

L'accent british arrive notamment en tête des votes dans des pays tels que la Suède, la Chine mais aussi les États-Unis, qui le préfèrent à l'anglais américain.

De son côté, le français semble davantage prisé en Australie, au Brésil, en Turquie, ainsi qu'en Russie et en Italie. Les Néerlandais et les Allemands semblent également avoir un petit faible pour notre accent. Bref, vous savez dans quel pays vous rendre si voulez mettre toutes les chances de votre côté pour faire de nouvelles rencontres et, peut-être, repartir avec un numéro de téléphone.

French touch

Par ailleurs, contrairement aux Thaïlandais, les Français n'ont pas voté majoritairement pour leur propre langue et lui ont largement préféré l'accent italien.

Dans cette même enquête, les personnes interrogées se sont également prononcées sur les villes où l'on trouve spécifiquement un accent sexy. Résultat: Londres, Paris, Rome et Édimbourg arrivent en tête, devant Porto et Madrid, ajoute Time Out.

Si les Français sont connus pour leur piètre maîtrise des langues étrangères, notamment l'anglais, il est indéniable que la touche frenchie de notre accent ne laisse pas insensible à l'international. Bien que dans ce classement, le français n'arrive qu'en deuxième position, d'autres enquêtes ont montré qu'il se situe généralement bien devant l'accent britannique. Et quand ni l'un ni l'autre n'arrive en tête, c'est l'accent des Kiwis, en Nouvelle-Zélande, qui se hisse sur la plus haute marche du podium.