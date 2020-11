Vaut-il mieux manger avant ou après une séance de sport?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

S'il est important de bien manger lorsque l'on fait du sport, est-il préférable de se nourrir avant ou après un entraînement? Selon Justin Roberts, professeur spécialisé dans la nutrition sportive à l'Université Anglia Ruskin, le meilleur moment pour manger varie selon les individus, le but de la séance de sport et le niveau de l'athlète.

Lorsque nous réalisons un effort physique, notre corps a besoin d'énergie et notamment d'un apport en glucides. En intégrer à son régime alimentaire avant ou entre ses séances de sport permettrait de ravitailler ses réserves de glycogène qui améliorent l'endurance.

Si vous vous apprêtez à faire une séance plus longue et difficile que d'habitude, il est conseillé de vous nourrir d'aliments riches en glucides (pâtes, riz, céréales, certains fruits) environ trois ou quatre heures avant votre entraînement. Cela contribuera notamment au maintien d'un niveau élevé de sucre dans le sang, ce qui sera positif pour votre performance.

À lire aussi Ces hommes qui se nourrissent uniquement de pâtes, burgers et pizzas

Toutefois, manger juste avant de bouger pourrait causer des indigestions, des crampes à l'estomac ou des nausées. Afin d'éviter de souffrir de problèmes intestinaux, consommez des repas digestes et riches en glucides environ trois heures avant l'effort.

Enfin, si votre but est de développer activement votre force et votre musculature, manger des protéines avant votre séance améliorerait votre période de récupération. En fournissant à votre corps des acides aminés avant même qu'ils ne soient nécessaires, vous vous rétablirez de votre séance de sport plus rapidement.

S'entraîner à jeun

D'après de récentes études, s'entraîner à jeun s'avérerait également bénéfique. Cela ne permet pas nécessairement de perdre plus de poids mais pourrait optimiser votre énergie et améliorer votre endurance. Faire du sport le ventre vide contribue aussi à réguler vos hormones et votre taux de glycémie.

Après une séance de sport à jeun, il est recommandé d'ingérer des glucides. Non seulement cela aide les muscles à se rétablir plus rapidement et offre donc la possibilité de s'entraîner plusieurs fois par semaine, mais en plus, ça peut améliorer vos futures performances. Si votre activité physique est modérée, il est conseillé de manger entre cinq et sept grammes de glucides multipliés par votre poids en kilogrammes.

À moins que vous ne fassiez du sport à jeun pour des raisons précises, manger avant sa séance de sport comporterait plus d'avantages. Toutefois, dans le cas où vous effectuez des exercices en résistance, de l'haltérophilie par exemple, des études montrent que consommer des glucides, des protéines et de la créatine juste avant et après votre séance permettrait de gagner en muscles et en force rapidement.

Que vous choisissiez de manger avant ou après avoir fait du sport, il est primordial de se nourrir de suffisamment de glucides et de protéines pour ne pas manquer d'énergie.