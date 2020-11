Près de trois-quarts des femmes ont peur de faire du sport en extérieur dans l'obscurité lors du confinement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Alors que l'Angleterre a annoncé que le pays sortirait du confinement le 2 décembre, les conséquences de la pandémie et du «lockdown» n'ont pas fini de se faire ressentir sur le bien-être des habitants. The Independent révèle ainsi que près de trois-quarts des femmes ont peur de faire de l'exercice lorsqu'il fait nuit.

Ce sondage a été mené par les organisations Nuffield Health – le plus grand organisme de bienfaisance du Royaume-Uni dans le domaine de la santé – et YouGov auprès de 2.110 personnes. Il a révélé que la moitié des femmes britanniques font moins d'exercice car il fait plus sombre le matin et le soir pendant le confinement hivernal. Une conséquence du harcèlement de rue et à la peur de se faire agresser selon The Independent.

Un tiers de toutes les personnes interrogées a déclaré avoir fait moins d'exercice que d'habitude pendant les fermetures liées au Covid. Tout cela pourrait aggraver une «crise de santé mentale et physique pendant l'hiver». «Les occasions de faire de l'exercice, qui auraient un impact bénéfique, sont réduites pendant ce confinement, par rapport au printemps, explique la docteure Davina Deniszczyc, directrice médicale de Nuffield Health. Alors que nous abordons les mois d'hiver et que les jours raccourcissent encore, les gens ont du mal à trouver le temps de faire de l'exercice à l'extérieur. Cela aura un impact énorme sur tout le monde, mais désavantagera particulièrement les femmes, qui déclarent pour la plupart ne pas se sentir en sécurité en faisant de l'exercice à l'extérieur, la peur du harcèlement jouant probablement un grand rôle à cet égard. Il est clair qu'il s'agit d'un autre exemple d'inégalité en matière de santé causée par le confinement.»

D'ailleurs, l'étude assène que le confinement a bien eu un impact néfaste sur la santé mentale de six femmes sur dix interrogées, la proportion passant à près de sept sur dix pour les femmes âgées de 25 à 34 ans.