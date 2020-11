Infecté par le Covid-19, Donald Trump Jr. va en profiter pour «nettoyer ses armes»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian, BBC

Dans la famille Trump, je voudrais le fils aîné. Donald Trump Junior est le quatrième membre du clan du président des États-Unis à avoir été infecté par le Covid-19. Il y a d’abord eu ce dernier, sa femme Melania et leur fils Barron en octobre. Et maintenant Donald Trump Jr. «Apparemment, j’ai eu le rona», a-t-il annoncé gaiement dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, rapporte le Guardian.

Le quadragénaire a été diagnostiqué au début de la semaine et est en quarantaine depuis. Donald Trump Jr. a expliqué dans sa vidéo qu’il ne présentait aucun symptôme du virus mais qu’il «resterait chez lui par prudence». Sur le réseau social, il a demandé des recommandations de livres et de séries Netflix à ses partisans. Avant d’ajouter: «Je vais peut-être avoir quelques jours pour moi en solo, et j’ai plein d’armes que je peux nettoyer avant que je ne m’ennuie».

En octobre, Trump Jr. avait déclaré à Fox News que les personnes qui critiquaient le fonctionnement de l’administration Trump face à la pandémie étaient «vraiment des débiles».

Il avait aussi déclaré que les morts du Covid-19 aux États-Unis ne représentaient «presque rien». «Parce que nous gérons la situation et nous comprenons comment le virus fonctionne», avait-il ajouté. La pandémie a pourtant tué plus de 250.000 habitants aux USA et en a infecté 11,8 millions, selon la BBC. Vendredi seulement, 192.000 personnes aux États-Unis ont été testées positives pour le coronavirus.