Déconfinement, le mot tabou?

Temps de lecture: 2 min

Personne au gouvernement ne s'aventure à prononcer le mot déconfinement. Pourtant, le date du 1er décembre approche, et Emmanuel Macron doit prendre la parole la semaine prochaine pour évoquer les pistes de sortie du confinement et le calendrier.

Quelles sont les différentes stratégies possibles? Existe-t-il des modèles à suivre? Sommes-nous condamnés à naviguer à vue?

Roland Cayrol, politologue et chercheur au Cevipof, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards, en discutent avec Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, dans «Politique», l'émission animée par Roselyne Febvre sur France 24, en partenariat avec Slate.

Également au sommaire de cette émission, la loi sur la sécurité globale discutée à l'Assemblée et le projet de loi pour lutter contre le séparatisme qui arrive bientôt en Conseil des ministres.