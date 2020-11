Le cadeau dématérialisé, l'astuce pour un parfait Noël à distance

Temps de lecture: 10 min

Passera-t-on Noël ensemble? Les annonces successives de l'exécutif nous avaient plongé dans un brouillard épais et les plus raisonnables d'entre nous n'avaient pas attendu la dernière intervention d'Emmanuel Macron pour décider que, cette année, Noël se ferait en petit comité, c'est-à-dire uniquement avec les membres de son foyer. Il faudra attendre 2021 pour se retrouver de nouveau à vingt autour d'un sapin bien trop chargé en cadeaux.

Cela n'empêche pas d'avoir envie d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime. Sans passer par la case magasin, sans surcharger le mois de décembre de livreurs déjà débordés, et sans remplir encore un peu plus le portefeuille de Jeff Bezos, il reste la possibilité du cadeau dématérialisé, qui permet de varier les plaisirs et de redonner un peu de sens à cette fête qui se caractérise chaque année par ses excès.

L'avantage du cadeau dématérialisé, de l'abonnement ou de la carte cadeau, c'est aussi qu'on peut l'acheter au dernier moment si on n'a pas eu le temps (ou l'envie) d'y penser avant. Pour offrir ces cadeaux, on peut ensuite imprimer un bon et l'envoyer par la poste avec un petit mot gentil, ou profiter de l'apéro vidéo du 24 décembre (ou du 25, chacun sa tradition) pour annoncer face caméra quel cadeau on a choisi pour les gens qu'on aime. Le stade ultime du cadeau écolo.

Premier type de cadeau: offrir un cours, un atelier, une masterclass, un beau moment qui reste gravé dans la tête au lieu de finir au fond d'un placard. Il y en a très certainement pour tous les goûts.

Pour les auteurs et autrices en herbe

Parce que les aspirants écrivains sont légion mais manquent parfois de méthode ou de structure, il est possible d'offrir des cours d'écriture, par exemple grâce aux masterclasses proposées par Cécile Duquenne. Autrice, elle enseigne l'écriture créative et propose une newsletter quotidienne sur l'écriture. On peut s'y inscrire sur son site, où il est également possible d'offrir ou de s'offrir des formations thématiques.



Chacune d'entre elles vaut une centaine d'euros et permet d'acquérir des compétences dans un domaine précis. Création de personnages et d'intrigues, rédaction d'un synopsis persuasif, écriture d'une série littéraire... Les thèmes sont nombreux. La formation «Écrire son premier roman (et arriver au bout!)» est par exemple constituée de huit vidéos (pour une durée totale de 3h19) et d'une douzaine de documents récapitulatifs.

Masterclass d'écriture Cécile Duquenne. Entre 109 et 199 euros par cours. À commander sur son site Savoir écrire.

Pour les fans de génoise et de mignardises

On ne présente plus Christophe Michalak. Le champion du monde de pâtisserie 2005, qui a peu à peu envahi le paysage audiovisuel français ainsi que les librairies du pays, fait rêver celles et ceux qui ne jurent que par le sucré. Sur son site, l'empereur de la pâtisserie propose un bon pour trois heures de masterclass.

Une fois reçu, le bon permet de s'inscrire au cours de son choix, dispensé par Michalak lui-même ou par un chef de son équipe. Accords insolites, goûters, verrines, sans gluten, tout chocolat: les thématiques sont nombreuses. Les bons cadeaux étant valables un an à compter de la date d'achat, il devrait être possible d'attendre que des cours en présentiel soient de nouveau organisés afin de profiter au mieux de l'interactivité et des beaux ingrédients fournis par l'atelier Michalak.





Masterclass d'écriture Christophe Michalak. Entre 135 et 300 euros par cours. À commander sur son site web.

Pour les infatigables curieux

Sur la plateforme Skilleos, de nombreux cours différents sont proposés et prodigués en ligne. Yoga, Excel, japonais, préparation de randonnée... Les sujets sont variés, chacun étant abordé par un spécialiste en la matière. Skilleos permet d'acheter un ou des cours pour des sommes convenant à tous les porte-monnaie: par exemple, 1h12 d'anglais niveau débutant coûte 14,90 euros, mais le pack de vingt heures d'anglais niveau intermédiaire est à 49,90 euros.

En outre, Skilleos permet aussi d'accéder à l'ensemble de ses contenus pour 19,90 euros par mois. Peut-être le cadeau idéal à destination d'une personne hyper curieuse, qui voudrait à la fois apprendre des rudiments de e-commerce, se former en langue des signes et préparer l'examen du code de la route. En lui offrant un mois, six mois ou un an de cours à volonté, vous risquez de faire un heureux.



Skilleos. À partir de 14,90 euros le cours. Abonnement: 19,90 euros par mois.

Pour les écolos en herbe (option burrata)

Un atelier burrata ensemble, mais à distance? C'est possible grâce à l'un des ateliers engagés proposés par YesWeGreen, qui propose également des produits locaux et des cartes cadeaux. Seule contrainte pour pouvoir y participer: habiter à Paris ou en région parisienne. C'est le prix à payer pour qu'un coursier à vélo dépose les ingrédients nécessaires, le matin même, devant la porte de votre domicile.

La suite, c'est Sara, fromagère engagée, qui s'en charge. En direct vidéo et pendant une heure, elle vous expliquera (ainsi qu'à vos collègues ou amis) comment fabriquer une burrata. Le matériel livré vous permettra d'essayer une seconde fois, seul à la maison, quand l'envie vous prendra. Engagé de part en part, YesWeGreen s'assure que les produits utilisés soient locaux, comme c'est le cas ici avec des produits laitiers venus du Val-d'Oise.





Atelier burrata YesWeGreen, prix non communiqué. Voir l'ensemble des ateliers.

Pour les amis des arbres

Très en phase avec son époque, le cadeau écologique pourrait bien être l'une des valeurs sûres de ce Noël si spécial. On peut par exemple offrir des arbres avec Reforest'Action, entreprise qui finance des projets de reboisement. Lors de la création du bon cadeau, il vous est possible de choisir très précisément le nombre d'arbres qui seront replantés grâce au cadeau reçu par la personne aimée. À trois euros l'arbre à replanter, c'est un cadeau accessible à tous les budgets.



Une fois le mail-cadeau reçu (à la date de votre choix), le récipiendaire devra ensuite se rendre sur le site de Reforest'Action, où il lui sera possible de choisir dans quelle région seront plantés ses arbres. De façon plus directe, on peut aussi offrir à quelqu'un de devenir adhérent ou soutien régulier d'une association comme celle des Planteurs Volontaires, qui propose également de planter des arbres, en milieu agricole ou urbain.



Site de Reforest'Action. Site des Planteurs Volontaires.

Pour les Écossais de cœur

Qu'elle aime Highlander, le rugby ou le whisky tourbé, voire les trois, cette personne chère à votre cœur sera sans doute ravie de recevoir une parcelle de terre d'Écosse en guise de cadeau de Noël. Grâce à Highland Titles, elle obtiendra non seulement un petit morceau de territoire écossais, mais aussi le titre honorifique de Lady, Laird ou Lord of Glencoe.

Pour information, ce titre est parfaitement honorifique: c'est stipulé noir sur blanc sur la page d'accueil du site, et confirmé par l'histoire de ce jeune Belge qui a tenté de faire reconnaître officiellement son titre afin qu'il soit porté sur ses papiers d'identité. En vain, évidemment. En revanche, il est possible de visiter la parcelle en question et de se réjouir que le don effectué (cinquante euros minimum) permette de contribuer à la préservation de deux réserves naturelles écossaises.



Highland and Titles. À partir de 50 euros la parcelle.

Pour les amateurs et amatrices de fonds marins

Plus Monde de Dory que Sean Connery, il est également possible d'offrir la possibilité d'adopter un corail. Pour la somme de trente euros (soit 10,20 euros après déduction fiscale), il sera transplanté par une équipe de spécialistes, puis l'association Coral Guardian pourra envoyer à son propriétaire un magnifique certificat d'adoption, sur lequel figurera le nom du corail (choisi par vous-même) ainsi que ses coordonnées GPS.

Chez Coral Guardian, on rappelle qu'adopter un corail a non seulement des conséquences écologiques, mais que c'est aussi une façon d'aider les populations qui vivent près des récifs coralliens. La transplantation de coraux dans des zones dévastées par la pêche industrielle a pour effet de restaurer la biodiversité, et permet par conséquent la survie des populations qui vivent de leur pêche. Si vous comptez offrir un corail à une personne vegan, privilégiez peut-être d'autres initiatives.





Coral Guardian. 30 euros le corail.

Moorea Coral Gardeners. De 10 à 500 euros le pack.

Pour une personne que vous connaissez mal

Pas facile de viser juste concernant le nouveau petit ami de votre frère ou cette tante qui passera Noël seule et à qui vous voulez envoyer un présent. Grâce à Charitips, vous pouvez leur donner la possibilité de faire un don à l'association de leur choix, sans les mettre devant le fait accompli.

Le tout se présente sous la forme d'une carte cadeau comme une autre, sauf que celle-ci ne peut servir qu'à faire preuve de générosité envers une asso française. Il y a l'embarras du choix: santé et handicap, art et culture, pauvreté et solidarité, environnement et animaux... Ce cadeau permet à celui qui le reçoit de se sentir plus impliqué et de pouvoir cibler une cause qui lui tient véritablement à cœur. Mêle si vous n'en avez jamais parlé ensemble.





Christips. À partir de 10 euros.

Pour les jardiniers des villes

Il existe tout un tas de box auxquelles on peut abonner ses proches, mais parmi elles, la Box à Planter se distingue vraiment. C'est un abonnement saisonnier, dont vous pourrez choisir librement la durée, permettant de recevoir chez soi des graines «françaises, biologiques et reproductibles», accompagnées d'un guide expliquant comment les planter dans les meilleures conditions possibles.



Le contenu de la Box à Planter varie avec les saisons: elle est donc envoyée tous les trois mois à ses abonnés. Les tarifs sont dégressifs: on peut offrir un bon pour une box unique (à 17,90 euros), mais l'abonnement peut aussi durer six mois (deux box pour 34 euros) ou un an (quatre colis pour 65 euros). Un cadeau tranquillement modulable, que l'on peut agrémenter pour quelques euros supplémentaires d'une très jolie carte cadeau, laquelle sera effectivement plus sympa qu'une simple impression de document pdf.



La Box à Planter. De 17,90 euros à 70 euros.

Pour les bibliophages

Le livre est une valeur sûre, mais puisqu'il est parfois difficile de tomber juste, on pourra préférer offrir un bon pour de la lecture plutôt que de prendre le risque de faire le mauvais choix. On peut offrir quelques mois de lecture numérique grâce à Youboox, qui propose trois tarifs (le plus cher incluant un accès à de la presse et un livre audio par mois). En parlant de livres audio, Audible propose également ses cartes cadeaux, qui permettent d'offrir un livre audio par mois pendant une durée allant d'un mois à un an.

Mais si, comme l'auteur de ces lignes, la personne à gâter ne jure que par le papier, il existe également des box lecture en bonne et due forme. C'est par exemple le cas avec la librairie lilloise L'Affranchie, qui propose bons cadeaux et box thématiques (féminismes, poésie, théâtre, junior...), dans différentes gammes de prix, avec quelques charmantes petites attentions en bonus. La Kube vend également des cartes cadeaux permettant de recevoir une ou plusieurs box littéraires personnalisées en fonction de ses goûts et de son profil.





Youboox. À partir de 7,99 euros par mois (les trois premiers mois à 0,99 euros).

Audible. De 9,95 euros à 99,95 euros.

L'Affranchie. À partir de 10 euros.

Kube. De 23,90 euros à 226,80 euros.

Pour les cinéphiles

On rappelle que pour être cinéphile, il suffit d'aimer regarder des films, et qu'il n'y a nul besoin de s'enquiller des Béla Tarr pour prétendre à cette étiquette. UniversCiné l'a bien compris: la plateforme VOD, qui se consacre en grande partie au cinéma indépendant, a peu à peu ouvert son catalogue afin de proposer un nombre croissant de films grand public, en location ou à l'achat. On peut notamment offrir un film précis (4,99 euros en location, 9,99 euros pour un achat définitif), ce qui peut être idéal pour un cadeau symbolique, personnalisé et peu coûteux.

Du côté de LaCinetek, dont le catalogue est de plus en plus varié et séduisant, il est possible d'offrir des films (à partir de 2,99 euros), des abonnements permettant d'accéder chaque mois à une sélection de films (dès 30 euros par an), et des cartes cadeaux permettant de louer les films de son choix. Parce qu'en matière de cinéma, il serait tout de même dommage de se contenter du site N rouge, dont l'offre reste relativement limitée.

Pour les enfants curieux

Une aventure épistolaire dont l'enfant est le moteur principal: c'est ce que propose Epopia, dont l'offre est réellement singulière. L'abonnement à offrir pour Noël peut être mensuel, trimestriel ou annuel, avec des tarifs dégressifs. Régulièrement, l'enfant reçoit un courrier de la part des personnages de l'histoire qu'il a choisie, petits cadeaux en prime, et doit répondre par voie postale pour faire avancer l'histoire. Et si l'univers thématique ne lui convient pas ou plus, il est possible de changer à tout moment, Epopia se chargeant même d'envoyer un ultime courrier permettant de donner une conclusion satisfaisante à l'histoire entamée.

Chez Pandacraft, les enfants peuvent recevoir chaque mois des kits permettant de réaliser des activités manuelles de qualité. Les 3-7 ans et les 8-12 ans reçoivent mensuellement un magazine thématique, ainsi qu'une activité correspondante, stimulante et adaptée. Récemment, les plus grands ont par exemple pu reconstituer un bateau viking, mettre au point un système de classification des animaux, ou encore construire leur maquette de la Lune.

Pour les jeunes lecteurs et lectrices

Ces deux abonnements nécessitant un engagement certain de la part des parents, on peut aussi décider de ne pas leur mettre la pression et d'offrir à leurs enfants un simple abonnement à un magazine. L'offre classique fonctionne toujours bien (du Journal de Mickey à Okapi en passant par J'aime lire), mais les revues Salamandre (consacrée à la nature, et disponible en version 4-7 ans, 8-12 ans et adulte) et Tchika (décrite comme «le premier magazine d'empowerment pour les filles de 7 à 12 ans») sont également très recommandables.





Epopia. À partir de 11,99 euros.

Pandacraft. Carte cadeau à partir de 30 euros pour trois mois.

Salamandre. 39 euros l'abonnement d'un an (six numéros).

Tchika. Abonnements à 35 euros (un an) et 65 euros (deux ans).

Des idées sans fin

Dans quasiment tous les domaines, il est possible d'offrir des bons cadeaux adaptés. On peut par exemple offrir un beau menu dans un bon restaurant, à réserver dès la réouverture, ou une carte cadeau chez une tatoueuse. C'est aussi un joli moyen d'aider certaines enseignes à se maintenir à flot...

Par ailleurs, des enseignes comme Intermarché proposent désormais d'offrir une carte cadeau (jusqu'à 150 euros) à utiliser dans tous les supermarchés de France. Ce genre de présent pourra avoir l'air de manquer de paillettes, mais il convient de rappeler que lorsqu'on peine à boucler ses fins de mois et à nourrir correctement sa famille, ce genre de coup de pouce peut être bien plus salutaire que pas mal de cadeaux dispensables.