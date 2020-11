Cinq podcasts sur le féminicide d'Alexia Daval

Temps de lecture: 2 min

Sur les faits

«Assassinée: Alexia Daval»

Le coin du crime

FactoryLabs

12 minutes

Le 28 octobre 2017 à Gray en Haute-Saône, Jonathann Daval alerte la gendarmerie de la disparition de son épouse Alexia Daval née Fouillot, partie faire un jogging selon lui. Deux jours plus tard, le cadavre de la jeune femme est retrouvé dans une forêt avoisinante, en partie calciné. Rapidement, le récit du mari inconsolable et quelques indices physiques éveillent les soupçons des enquêteurs: et si Jonathann Daval était l'auteur du crime? Cet épisode du podcast Le coin du crime retrace les premiers jours de l'affaire dans un récit glaçant.

Sur l'enquête

«L'enquête»

Au cœur de l'affaire Daval

France Bleu

5 épisodes, 7 minutes

Après trois mois de discours éplorés, Jonathann Daval est placé en garde à vue et finit par avouer le meurtre, sous la pression de ses beaux-parents. Dans le deuxième épisode de la série Au cœur de l'affaire Daval réalisée par France Bleu, la procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot raconte l'enquête qui a mené à l'interpellation du suspect. Sans oublier les rebondissements dans les mois qui ont suivi sa mise en détention provisoire.

Pour un récit détaillé

«Affaire Alexia Daval: des pleurs aux aveux d'un époux dans le mensonge»

Code Source

Le Parisien

25 minutes

Après avoir raconté le couple que formaient Jonathann et Alexia Daval, Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien, livre les détails de l'affaire. Ponctué d'extraits sonores de conférences de presse données par la famille d'Alexia Fouillot, notamment lors de la marche blanche du 5 novembre 2017, l'épisode de Code Source du Parisien consacré à l'affaire Daval permet de comprendre les grandes étapes de ce fait divers. Sûrement le podcast le plus détaillé sur le sujet!

Sur les aveux de l'accusé

«Jonathann Daval avoue le meurtre d'Alexia»

L'instant où...

BFMTV

42 minutes

«Ils ont dû être encore plus beaux quand ils étaient souriants.» Pour L'instant où..., de BFMTV, le journaliste police-justice Dominique Rizet s'est rendu chez les parents d'Alexia Fouillot qu'il connaît bien. À son micro, le couple raconte l'histoire d'amour des Daval, leurs difficultés à concevoir un enfant, le décès d'Alexia et la relation fusionnelle qu'ils ont entretenue avec Jonathann. Jusqu'au jour où la mère d'Alexia parvient à faire craquer son beau-fils et à lui faire avouer le meurtre par étranglement de son épouse. Une seconde blessure que les parents d'Alexia racontent à cœur ouvert.

Sur le procès

«Affaire Daval: qu'attendre du procès?»

Les grands crimes de l'Est

L'Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin

5 épisodes, 10 minutes

À l'heure où le verdict doit être rendu, Grégory Barbier reçoit le fait-diversier de L'Est Républicain Willy Graff dans Les grands crimes de l'Est. Poursuivi pour meurtre sur conjoint, Jonathann Daval encourt la réclusion à perpétuité dans ce procès particulièrement médiatisé. Willy Graff en dévoile les grands enjeux avec pédagogie dans le dernier épisode de la mini-série dédiée à l'affaire Daval.