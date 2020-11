Le classement des mots de passe les plus pourris

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice US

Le gestionnaire de mots de passe spécialisé NordPass vient de publier la liste des codes utilisés par les internautes pour protéger leur ordinateur et comptes en tous genres. Le constat est simple: nos mots de passe sont toujours aussi ridicules et faciles à deviner.

Les internautes ont une fâcheuse tendance à utiliser les mêmes codes de protection que les autres. Selon Nord Pass, parmi les 200 mots de passe les plus utilisés en 2020, seuls 78 sont différents par rapport à l'année dernière. Et ce sont toujours les mêmes qui squattent le haut du classement.

On retrouve ainsi en tête de liste des suites de chiffres. Sans surprise, 123456 et 123456789 sont respectivement premier et deuxième du classement. S'ensuit Image 1, Mot de passe et, encore une fois, des chiffres avec 12345678.

Parmi les indémodables qui stagnent dans le top 25, l'on trouve qwerty, juste devant I love You et 654321. A contrario, des petits nouveaux ont intégré le top 200 de l'année 2020, comme Naruto et Yugioh. D'autres sont montés en grade, comme par exemple Pokémon et Blink182, rapporte le média Vice US.

Davantage de mots de passe

Autre phénomène intéressant à noter: on aurait aujourd'hui davantage de mots de passe à gérer qu'auparavant. Selon Nord Pass, par rapport au début de l'année 2020, un·e internaute moyen·ne aurait en effet environ 25% de mots de passe supplémentaires.

La raison? Probablement le Covid-19, répond le média américain. Avec le confinement, les internautes se sont rué·es, pour leur travail ou pour occuper leur temps libre, vers de nouvelles applications, générant, au passage, de nouveaux mots de passe.

Pour celles et ceux qui prennent la sage décision de renforcer la sécurité de leurs codes, afin de se garder de tout piratage, voici quelques conseils. La règle de base est avant tout de varier les caractères et de jongler entre des chiffres, des lettres et d'intégrer des majuscules, des signes de ponctuation et des caractères spéciaux. Pour une sécurité optimale, douze caractères sont recommandés. Enfin, pensez à renouveler vos mots de passe régulièrement, tous les trois mois par exemple.