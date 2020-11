Covid-19: quelle mutuelle adopter pour être protégé?

Cette année 2020 et la pandémie de Covid-19 ont considérablement bouleversé votre manière de considérer le suivi de votre santé et celui de l’ensemble de votre cellule familiale. Alors que la propagation du virus s’intensifie en France, il est temps de faire le bilan de votre couverture santé et des garanties que votre mutuelle vous procure. Quitte à en changer, pour affronter mieux armé le virus et les transformations sociétales et sanitaires qu’il génère.

En partenariat avec le comparateur de mutuelles mutuellesanté.fr - qui vous permet de mettre en perspective les différentes offres pour choisir votre assurance santé de façon pertinente et fiable - nous vous proposons de faire le point pour traverser la crise du Covid-19 l’esprit plus tranquille pour vous et vos proches.

Masques, médicaments, gel hydro-alcoolique: qu’est-ce qui est remboursé?

Se protéger contre la contamination est indispensable, mais représente un coût certain, non-négligeable pour les foyers français. Selon une étude du journal Le Parisien, l’achat de masques jetables et de gel hydro-alcoolique pour une famille de quatre personnes représente une dépense qui peut atteindre 228 euros par mois. Il faut savoir que, pour l’heure et aussi étonnant que cela puisse paraître, les masques et le gel ne sont remboursés par l’Assurance maladie ni par aucune couverture de prestations santé. Sauf clause exceptionnelle de votre contrat.

A contrario, l’achat de certains médicaments tels le paracétamol et ses dérivés – que votre médecin peut vous prescrire contre la fièvre et les maux de tête en cas de forme légère de contamination – est considéré comme entrant dans la catégorie du Service Médical Rendu (SMR). Il est pris en charge à 65% par la Sécurité Sociale et le reste à payer est assuré par la plupart des mutuelles.

Vous avez recours à des remèdes dits de grand-mère, comme les huiles essentielles ou l’herboristerie , qui ne protègent pas contre le Covid-19 mais peuvent agir sur le renforcement de l’immunité pendant l’hiver ? Utiliser le comparateur mutuellesanté.fr vous permettra de savoir si la consultation d’un naturopathe est remboursée par telle ou telle mutuelle.

En cas de contamination, comment être pris en charge?

Si vous-même ou une personne de votre foyer est cas-contact ou suspectée d’être positive au Covid-19, sachez que la réalisation d’un test PCR est gratuite. Pour recueillir un avis médical, il est préconisé de voir en priorité votre médecin traitant, si possible conventionné secteur 1. Comme en règle générale, la consultation sera alors payée par l’Assurance Maladie pour la somme de 16,50 euros tandis que le reste sera pris en charge par votre mutuelle, qui peut vous rembourser aussi certaines analyses préconisées par votre médecin.

Si vous deviez être hospitalisé.e - on ne vous le souhaite évidemment pas – n’ayez pas à vous préoccuper en premier lieu des dépenses à engager, grâce à la mutuelle santé que vous aurez sélectionnée. Si l’Assurance-maladie rège 80% des frais d’hospitalisation, les 20% restants et autres frais peuvent être pris en charge par votre mutuelle. A condition d’avoir fait le bon choix! Pour ce faire, vous pouvez, sur le site mutuellesanté.fr, personnaliser en ligne votre profil et celui de votre famille pour découvrir toutes les offres idoines et économiques qui vous sont proposées et choisir en connaissance de cause.

Le vaccin sera-t-il remboursé?

Le vaccin fiable pour lutter contre le Covid-19 n’a pas encore été mis au point par les scientifiques, mais les différentes mutuelles disponibles sur le marché français se mobilisent pour sa prise en charge. Certains groupes ont d’ores et déjà affirmé leur volonté de rembourser intégralement les frais de vaccination, au même titre que la grippe saisonnière. L’occasion ou jamais d’étudier les différentes formules proposées!