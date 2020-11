Comment bien choisir son huile d'olive

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Une bonne huile d'olive, c'est comme du bon vin. Ces produits sont le fruit d'un travail artisanal qui suit des méthodes traditionnelles. Si l'huile d'olive est souvent utilisée, rares sont les personnes qui choisissent avec attention la bouteille qui finira dans leur sac de courses. Giulia Vittoria Hanke, productrice d'huile d'olive dans la ville médiévale de Spolète en Italie, donne des conseils sur comment choisir le bon produit parmi les nombreuses bouteilles du rayon.

Sa première règle d'or est simple: n'achetez rien d'autre que de l'huile d'olive extra vierge. «Pour l'expliquer simplement, l'huile d'olive extra vierge a une très faible acidité. Plus l'acidité de l'huile est faible, meilleure est sa qualité», explique-t-elle. Régulée par l'Union européenne, l'huile d'olive extra vierge est faite à partir d'olives mûres ramassées à la main, qui sont ensuite transformées en une pâte doucement écrasée par des machines qui en extraient son huile.

Le deuxième conseil est de faire attention au label. Selon l'experte, nous devrions acheter des bouteilles d'huile d'olive où figure le label AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée). Cela indique généralement que le produit a été fabriqué à petite échelle et qu'il n'a pas voyagé aux quatre coins du monde ni été traité dans différentes usines.

Giulia Vittoria Hanke suggère également d'acheter de l'huile d'olive pressée à froid. Ce processus doit son nom à la température d'extraction qui ne doit pas dépasser les 27 degrés pour obtenir une huile d'olive extra vierge. D'après la productrice d'huile d'olive, l'extraction à froid préserve mieux le goût, l'odeur, la consistance et l'apparence de l'huile.

Pour choisir au mieux son huile d'olive, il faudrait également prendre en compte la qualité du contenant. L'huile devrait toujours être dans une bouteille en verre foncé, la lumière accélérant le processus d'oxydation de produit et pouvant le rendre rance. Plus la bouteille est foncée, mieux c'est. De plus, il est conseillé de conserver ses bouteilles d'huile d'olive dans un espace de rangement sombre.

Un prix juste

Parlons à présent du prix. Selon Coldiretti, la plus grande association d'agriculteurs et d'agricultrices en Italie, nous ne devrions jamais payer moins de 7 euros pour un litre d'huile d'olive. En effet, un prix plus bas ne permet pas de couvrir tous les frais de production.

À lire aussi La vraie recette de l'aïoli

Pour Giulia Vittoria Hanker, ce prix reste cependant trop faible et ne couvre pas certains coûts non visibles par la clientèle, mais nécessaires pour produire de l'huile de qualité. Par exemple, les terres doivent être entretenues toute l'année et pas uniquement en période de moisson. En cas de production d'huile organique, les arbres doivent être taillés et fertilisés sans produits chimiques, ce qui donne souvent des récoltes plus petites. Ainsi, en payant quelques euros supplémentaires par litre d'huile d'olive, vous aidez des petites entreprises et achetez de meilleurs produits.