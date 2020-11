Des menus de restaurants étoilés à déguster pendant le confinement

Temps de lecture: 4 min

Restaurants une étoile Michelin

Accents Table Bourse

Deux très beaux menus signés du chef Romain Mahi, une révélation (25, 39 euros) à emporter pour ce restaurant étoilé depuis 2019: Accents à 25 euros comprenant des moules de bouchot, une canette au barbecue et une crème diplomate badiane. Réservation par téléphone.

24, rue Feydeau 75002 Paris. Tél.: 01 40 39 92 88.

Baieta

La Niçoise Julia Sedefdjian présente une sélection de tapas (7 euros), de Bok (15,50 euros) et de desserts dont le cake chocolat-banane (6,50 euros). Commande sur le site internet et retrait au restaurant.



5, rue de Pontoise 75005 Paris. Tél.: 01 42 02 59 19.

Le Sergent Recruteur

Les belles assiettes du chef Alain Pégouret, venu de Laurent rive droite, sont à emporter ou à livrer. La carte évolue toutes les semaines. Les plats sont conditionnés froids et sont à réchauffer par vos soins. Saumon gravlax maison (16 euros), lotte nacrée jus coraillé (28 euros), volaille rôtie à l'ail noir (26 euros), île flottante à la praline rose (9 euros). Le pain Poujauran est offert. Retrait de la commande au restaurant ou en livraison.



41, rue Saint-Louis en L'île 75004 Paris. Tél.: 01 43 54 75 42.

Pavyllon – Pavillon Ledoyen

Une cuisine élaborée par la brigade de Yannick Alleno autour de belles bases classiques mêlées de saveurs et de touches étrangères. La cuisine est livrée chez vous ou à emporter. Menu à 80 euros. Langoustine en nage froide (29 euros), pithiviers feuilleté de lièvre mariné jus royal (48 euros), entrecôte noire de Baltique (39 euros), chocolat en crème tendre (10 euros). Un vrai récital gourmand.



8, avenue Dutuit 75008 Paris. Tél.: 01 53 05 10 00.

Le Frenchie

Le restaurant raffiné de Grégory Marchand pratique la vente à emporter, mais il propose aussi la livraison sur Frenchie To Go, son échoppe de street food avec ses classiques. Commande sur TipToque. Menu en trois temps à 42 euros: gougères, poireaux brûlés et tarama, canard rôti au miel et aux épices, poire, pralin de noix.



5, rue du Nil 75002 Paris. Tél.: 01 40 39 96 19.

Akrame

Le savant chef Akrame Benallal propose sans cesse de nouvelles créations à la fois déroutantes et étonnantes. Tartare de thon rouge (21 euros), émincés de poulet (30 euros), dorade massala (38 euros), brioche Lamona (10 euros). Livraison à domicile tous les jours (Paris et petite couronne), commande sur le site.



7, rue Tronchet 75008 Paris. Tél.: 01 40 67 11 16.

Septime

Bertrand Grébaut a lui aussi son service de vente à distance avec «Septime à la maison». Livraison 7/7 Paris intramuros. Commandes en ligne sur le site dédié. Sucrine braisée, épaule d'agneau confite aux épices (39 euros) ceviche de Saint-Jacques, aïoli de poisson, crème caramel (39 euros).



80, rue de Charonne 75011 Paris. Tél.: 01 43 67 38 29.

La Table de Bruno Verjus

«De la façon dont l'on se nourrit décide du monde dans lequel l'on vit», tel est le credo de Bruno Verjus. Découvrez la belle cuisine de La Table au gré des saisons et des produits d'exception. Menu à partir de 79 euros. Commande à emporter sur place du mardi au dimanche et en livraison sur Paris et banlieue de 12h à 13h.



3, rue de Prague 75012 Paris. Tél.: 01 43 43 12 26.

Restaurants deux étoiles Michelin

Le Gabriel

Chaque semaine, les plats de la carte exclusive «La Réserve at home» sont élaborés à partir de produits sélectionnés avec soin. Cuisine de saison autour du gibier (au menu à 89 euros) du chef double étoilé Jérôme Banctel: tourte de gibiers (19 euros), dos de chevreuil (38 euros), poule faisane en quenelle (22 euros), la Tatin (22 euros). Menu Carte blanche à 39 euros. Commandes à emporter ou en livraison depuis le site internet à Paris et en petite couronne.



42, avenue Gabriel 75008 Paris. Tél.: 01 58 36 60 50.

L'Abysse – Pavillon Ledoyen

Yasunari Okazaki, maître sushi de ce restaurant élégant, a composé un remarquable menu Abysse (150 euros) à emporter ou en livraison à domicile: radis roses au sésame, collection de sushis nigiris, poissons travaillés, quatre sashimis, dix sushis, six makis, un chirashi de poissons et un gâteau fondant japonais. Un récital admirable de créativité.



8, avenue Dutuit 75008 Paris. Tél.: 01 53 05 10 00.

David Toutain

Une cuisine d'auteur par un remarquable chef étoilé: inclinaisons végétales, légèreté et graphisme épuré. Menus (80 et 140 euros) et plats à la carte: huîtres et kiwi (15 euros), cèpes meunières aux câpres (24 euros), marcassin à la royale (34 euros), tartelette de marrons confits (18 euros). Commande à emporter ou livraison à domicile.



29, rue Surcouf 75007 Paris. Tél.: 01 45 50 11 10.

Le Meurice d'Alain Ducasse

Les commandes peuvent être passées tous les jours de 10h à 17h par téléphone ou par mail et mises à disposition au grand hôtel, face aux Tuileries, le lendemain. Un service de livraison sans contact dans l'ensemble de la capitale et la petite couronne est aussi proposé. Menu du moment à 70 euros du chef étoilé Amaury Bouhours dont le poulpe grillé pois chiches, le merlu de ligne, fenouils, soupe de roche et la pistache. Une jolie prouesse.



228, rue de Rivoli 75001 Paris. Tél.: 01 44 58 10 55.

Dessirier

Sur la place du Maréchal Juin, on découvre l'un des fameux restaurants créés et dirigés par Michel Rostang, conçu dans l'esprit d'une brasserie de la mer. Les poissons et crustacés des côtes bretonnes sont à emporter ou livrés à Paris et petite couronne. Plusieurs variétés d'huîtres dont les Utah Beach (10 euros les six), le saumon mariné à l'aneth (12 euros), la paella aux crevettes roses et chorizo (22 euros) et la fameux aïoli de Dessirier (20 euros). Pas mal pour une brasserie!



9, place du Maréchal Juin 75017 Paris. Tél.: 01 42 27 82 14.

La Rôtisserie d'Argent

C'est la seconde adresse liée à la Tour d'Argent sur les quais de la Seine. Les bons plats des chefs Yannick Franques et Sébastien Devos sont à découvrir en click & collect ou en livraison. Commande par téléphone ou sur le site du jeudi au vendredi de 11h à 14h et de 18h à 20h. Salade de lentilles et foie gras poêlé, saucisse de canard purée des chefs, rognons de veau sauce moutarde. Menu à 29 euros.



19, quai de la Tournelle 75005 Paris. Tél.: 01 43 54 17 47.

Daily Pic

Voici les verrines chics et gourmandes de la cheffe trois étoiles Anne-Sophie Pic qui vient d'ouvrir un nouveau corner Daily Pic à La Défense. Elles sont proposées en livraison à Paris avec Ovlo (vélo), à emporter ou en click & collect. Les commandes se passent sur le site internet de Daily Pic. Ravioles du Dauphiné, crème de maïs, panna cotta à la pistache. Menu à 18,90 euros ou l'Épicurien à 23,90 euros.



Esplanade de Paris La Défense 92800 Puteaux. Tél.: 01 83 67 00 01.

