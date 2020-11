Pour le Black Friday 2020, PureVPN casse les prix

L’édition 2020 du Black Friday, cette journée importée tout droit des Etats-Unis et consacrée à des promotions massives, ne ressemblera à aucune autre. A l’heure du reconfinement, les commerces considérés comme non essentiels par les directives gouvernementales, demeurent hermétiquement fermés. Pas question de faire du lèche-vitrine à la recherche des meilleures bonnes affaires.

Vous avez l’intention de profiter en ligne des réductions drastiques générées par le Black Friday ? Alors pourquoi ne pas investir dans l’amélioration de votre connexion internet en choisissant d’utiliser un réseau virtuel privé ou VPN ? Certaines plateformes, comme PureVPN, vont casser leurs prix pour l’occasion. Vous ne faites ainsi pas concurrence à des enseignes qui ne peuvent vendre leurs produits en présentiel, tout en améliorant un service dont vous avez plus que besoin à l’heure du télé-travail obligatoire et des apéros connectés entre ami.e.s en guise d’after work.

L'abonnement PureVPN revient à 1,18€ HT par mois au lieu de 9,60€. Soit 71 € au lieu de 576 € avec 88% de réduction sur le forfait de 5 ans.

Netflix and chill et plus encore

Vous êtes accro aux séries, mais avec le confinement, vous avez l’impression d’avoir binge-watché tout l’internet français ou presque ? Et bien, en utilisant un réseau privé VPN vous avez la possibilité de découvrir en avant-première des séries diffusées uniquement en Allemagne, aux Etats-Unis ou au Japon. Le service de VPN PureVPN vous permet de visionner, directement sur votre ordinateur, et où que vous soyez, des programmes normalement limités par votre emplacement géographique, incluant toutes les versions de Disney +, Amazon Prime, BBC iPlayer, etc,...

Pour les inconditionnels de Netflix, plus besoin de patienter de longs mois avant de dévorer les nouvelles saisons de vos séries préférées. Vous pouvez accéder à sept espaces régionaux : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne et Japon. Même credo pour jouer à des jeux en ligne à moindre coût en évitant les majorations géographiques. Et si vous voulez faire profiter vos proches de cette aubaine pour occuper les longues soirées d’hiver confinées, dix personnes peuvent désormais partager le même compte via des applications dédiées.

Enfin, même si l’heure n’est pas à rêver d’un prochain voyage, il est toujours possible de se lancer dans des explorations virtuelles en comparant les vols ou les promotions touristiques adressées à un public américain ou singapourien… depuis votre lit en France. On a toujours besoin de s’évader !

Rapidité, fiabilité et sécurité… même en confinement

Confinement oblige, vous passez plus d’heures que jamais derrière un écran. Mais êtes-vous sur.e. de vraiment savoir ce que deviennent vos données et êtes-vous assuré.e que votre connexion internet est bien sécurisée ? Un VPN ne sert pas qu’à profiter de loisirs internationaux, c’est aussi la garantie de passer par un cryptage de bout en bout pour tous les usagers en ligne.

Quelle que soit l’origine de votre connexion - en utilisant une wifi publique dans une gare ou un magasin par exemple - vous demeurez intraçable et discret.e sur le web grâce à votre réseau privé. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes souhaitant utiliser des réseaux sociaux occidentaux, censurés dans certains pays, passent par un VPN pour déjouer les interdictions virtuelles.

Et ces contournements en un clic ne condamnent pas à avoir une connexion plus lente ou plus onéreuse. PureVPN garantit à ses internautes un service à la fois fiable et abordable avec plus de 2 000 serveurs répartis dans 140 pays.

Alors, n’hésitez pas à profiter de l’offre de PureVPN pour le Black Friday pour poursuivre votre confinement dans les meilleures conditions numériques !

