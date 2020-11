Laurent Berger: «Une bonne réforme des retraites n'est pas faisable d'ici 2022»

Temps de lecture: 2 min

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, était l'invité de «Votre instant politique» sur la chaîne France Info, vendredi 13 novembre.

Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, a pu l'interroger sur plusieurs points (à 37'08 de la vidéo):

Emmanuel Macron peut-il venir à bout de sa réforme des retraites avant la fin de son mandat? Sa volonté réformatrice vous semble-t-elle entamée par la crise sanitaire?

Jean Castex est-il un meilleur interlocuteur pour le dialogue social qu'Édouard Philippe?

La santé mentale des Français·es se dégrade, avez-vous des remontées de ce type concernant les salarié·es? Que faire?

À la première question, Laurent Berger a répondu: «Je souhaite qu'on aille vers un système universel des retraites beaucoup plus juste: des façons de calculer identiques pour tout le monde, un système de points, une création uniforme de son droit à la retraite. Est-ce faisable d'ici 2022? Non. D'abord parce que ça demande beaucoup de réflexion sur les effets et les transitions, et puis parce que c'est un sujet conflictuel. On n'a pas les moyens, dans la période de crise économique qu'on traverse, de se taper un conflit des retraites.»