Muchu Chhish: le plus haut sommet vierge du monde, que personne ne connait

Le plus haut sommet non exploré du monde se trouve au Pakistan, dans la chaîne de Karakoram, au nord du pays. Pourtant, il y a de fortes chances que malgré ses 7.452 mètres de hauteur, vous n’ayez jamais entendu parler du Muchu Chhish.

L’humanité, lorsqu’elle a escaladé les plus hauts sommets de la planète, n’a pas progressé par ordre croissant: en 1953, Edmund Hillary et Tensing Norgay conquièrent le plus haut mont du monde, l’Everest; puis les autres sommets grimpés sont le K2 au Pakistan, lui aussi sur la chaîne de Karakoram, escaladé en 1954, puis le Kangchenjunga en 55, et ainsi de suite. À chaque fois un peu moins hauts et à chaque fois un peu moins prestigieux auprès du grand public.

Le sommet vierge le plus haut du monde est en réalité le Gangkhar Puensum, au Bhoutan, mais il est impossible d'y accéder car le pays interdit l’alpinisme depuis 2003, considérant ses montagnes comme sacrées. Les pics de la région sont donc exclus des records, faisant du Muchu Chhish le dernier mont à conquérir.

Un rêve à réaliser

Qu'il soit peu connu ne veut pas dire que personne ne tente l’escalader; être le premier à franchir un sommet reste un rêve pour de nombreux alpinistes chevronnés. Mais le fait qu’il soit encore vierge et sa relative absence de notoriété complique la tâche. Les infrastructures disponibles pour aider à l’ascension du Muchu Chhish sont très loin de celles de l’Everest. De plus, elle comporte une bonne part d’exploration, et il est très difficile de prévoir de quoi elle sera faite.

«La recette du succès de 80% de ces expéditions c’est d’avoir de la chance avec les conditions d’ascension», explique Tim Oates, qui avait tenté le coup en 2014, avant de s’arrêter face à un mur de glace inattendu.

La dernière tentative date de septembre 2020, lorsque trois Tchèques ont finalement été bloqués par une avalanche quelques centaines de mètres après l'endroit atteint par Oates. En attendant qu’il soit inévitablement conquis, le Muchu Chhish reste le «salaud à abattre».