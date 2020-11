Six podcasts de fiction pour s'évader pendant le confinement

Temps de lecture: 3 min

«Doulange», RTBF

10 épisodes, 10 minutes

Connaissez-vous les fictions «found footage»? Ce qualificatif anglo-saxon ne vous dit peut-être rien mais si l'on vous cite REC, Le projet Blair Witch ou C'est arrivé près de chez vous, vous devriez y voir plus clair. Autrement dit, ce sont des histoires où l'on croit que leur création est accidentelle alors que ce sont des œuvres de fiction. Elles permettent de créer plus de tension, notamment dans les films d'horreur.

C'est aussi le cas dans Doulange, résultat d'un appel à projets lancé par la RTBF. Ce podcast «radioactif» raconte le départ de Charlotte, journaliste, dans sa ville natale pour enquêter sur la mort de sa mère suite à un cancer et qui était directrice dans une centrale nucléaire. Les habitants de la ville ne voient pas l'arrivée de son téléphone qui enregistre tout d'un très bon œil mais quand Charlotte disparaît, ses enregistrements se retrouvent sur internet. Haletant.

«L'Employé», Spotify

8 épisodes, 25 minutes

Raphaël Personnaz, Garance Marillier, Finnegan Oldfield, Virginie Ledoyen on encore Thibault de Montalembert. Voici le casting de qualité qu'a choisi Spotify pour l'une des ses premières productions originales.

Au programme, un État totalitaire où il est interdit de manifester, où l'homosexualité est interdite, où les enfants sont séparés de leurs parents et où l'état d'urgence a pris le dessus sur les libertés individuelles. Bon, ça vous rappellera peut être certains faits d'actualité récents mais l'Employé a un don pour vous embarquer ainsi que celles et ceux qui ne respectent pas les règles.

Dans chaque épisode, il est confronté à un cas particulièrement difficile: une manifestante, une prof, un meurtrier... Des profils riches qui vont petit à petit amener l'Employé à se remettre en question.

«Queen of Snakes», Aurevoir Charlie Productions

12 épisodes, 20 minutes

«Tu vois, un serpent venimeux n'est pas vraiment le meilleur ami de l'homme», prévient la voix off au début de cette série. Ça n'empêche pas Juliana, 25 ans, de ramener un black mamba déposé dans son cabinet vétérinaire chez elle, où elle vit avec son amie Constance, légèrement fauchée. Mais sa coloc n'est pas seule. De cette rencontre naît un trafic pas tout à fait comme les autres, celui du commerce de serpents mortels. Du dark web en passant par le site Reptile Passion et l'Afrique du Sud, les deux amies s'embarquent dans une aventure qui va rapidement les dépasser.

Produit par Aurevoir Charlie, ce podcast est interprété par les voix hypnotiques de nombreux acteurs dont celle d'un certain JoeyStarr, le narrateur.

«DreamStation», France Culture

5 épisodes, 30 minutes

«T'as jamais entendu parlé de DreamStation?» C'est la question que son amie pose à Sismo dans le premier épisode. Elle s'adresse aussi à vous qui lisez cet article car DreamStation de France Culture est, depuis, devenu un classique des podcasts français de fiction. C'est aussi le nom d'une entreprise qui propose des rêves à la demande dont on est le héros, dans cette série dystopique où les gens ne dorment quasiment plus grâce à un implant.

Après une première expérience, Sismo commence à travailler pour DreamStation avec un but incongru: ramener douze rêveurs tombés dans une faille. Une mission qui va l'emmener bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Une fantastique série en son binaural de Sebastian Dicenaire et réalisée par Benjamin Abitan.

«Mon prince à la mer», Arte Radio

5 épisodes, 8 minutes

Après son merveilleux Mon prince viendra , prix SACD du podcast 2018 au Paris Podcast Festival, Klaire fait Grr est revenue avec cette série de cinq épisodes qu'on écoute aussi vite qu'on roule des pelles au collège.

En vacances cette fois, elle est bien décidée à rencontrer son prince charmant. Mais entre les enfants de ses potes, les piscines découvertes, les déceptions, les soirées disco du village vacances, c'est plus complexe que prévu. Heureusement qu'elle peut toujours débriefer avec son vieux copain.

Les musiques vous ramèneront sur la plage, la voix de Klaire vous rassurera, le montage vous épatera et vous rirez, ce qui ne sera pas un luxe en ce moment.

«Passage à l'acte», Bababam

6 épisodes, 10 minutes

Les héritages de famille représentent toujours une matière inépuisable pour les récits. Imaginez alors ce que ça donne quand ça arrive dans une famille de… notaires. Nouvelle fiction du studio Bababam dont le dernier épisode est sorti cette semaine, Passage à l'acte est une réjouissante série de podcasts.

On y suit petit à petit le déchirement des Lambert avec Jacques, le patriarche qui vient de fêter ses 70 ans et son départ à la retraite ainsi que Philomène, Jean-Baptiste, Claire et Monique. Sans oublier l'inspecteur Lamblin. À la croisée de l'enquête et de la comédie, le tout mené par une narration originale, Passage à l'acte vous rappellera que votre famille n'est peut-être pas si horrible.