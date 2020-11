Le président du Turkménistan dévoile une statue géante en or de son chien préféré

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Peu d'animaux dans le monde peuvent se targuer de recevoir pareille distinction. Le président du Turkménistan, Gurbanguly Berdymukhamedov, a inauguré le 10 novembre la statue géante en feuilles d'or d'un alabaï –une race de chiens éminemment importante dans ce pays d'Asie centrale.

Située au cœur d'Achgabat, sa capitale, la statue présente des caractéristiques impressionnantes. Elle ne mesure pas moins de six mètres de haut et un écran LED diffuse en continu des séquences vidéo de cette race de chiens en action sur la base de l'édifice.

Meanwhile, Turkmenistan's president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH