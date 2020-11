Quinze bons restaurants de livraison et vente à emporter à Paris

Temps de lecture: 5 min

Dans la capitale, comme partout en France, la crise sanitaire liée au Covid-19 a incité les restaurants à se réinventer suite à leur fermeture. Ils sont nombreux à proposer des menus gastronomiques qui varient toutes les semaines en livraison et à emporter. Voici une liste non exhaustive de quinze établissements:

Jòia

Hélène Darroze propose deux menus au choix: Grand-Mère à 35 euros et Gourmand à 45 euros. Ce dernier comprend la terrine de foie gras de canard des Landes, les pois chiches au chorizo, poulpe rôti, sauce chimichurri, le morceau d'épaule d'agneau confit aux épices, légumes racines, crème d'ail rose et le clafoutis aux pommes et poires, crème épaisse au citron. Et une sélection de burgers fabrication maison à partir de 14 euros.

Commande à récupérer sur place par la fenêtre ou livraison uniquement Paris intramuros par Deliveroo.

Terrine de foie gras de canard des Landes au poivre Timut, chutney de fruits. | Joia Hélène Darroze

39, rue des Jeuneurs 75002 Paris. Tél.: 01 40 20 06 06.

Plume

Une cuisine de bistronomie concoctée par Youssef Gastli dans ce qu'elle a de meilleur. Trois menus à partir de 30 euros. Formule Terre: vitello tonnato à l'endive rouge, échine de cochon caramélisée, dessert. Retrait sur place ou livraison à domicile uniquement dans le 7e arrondissement.

Le vitello tonnato. | Restaurant Plume Paris

24, rue Pierre Leroux 75007 Paris. Tél.: 01 43 06 79 85.

L'Ami Jean

L'Ami Jean s'invite chez vous. L'excellent chef Stéphane Jégo présente plusieurs formules à emporter: classique, végétarienne et premium à partir de 35 euros, comprenant l'anguille et le foie gras, le bœuf confit grillé du jardinier. Commande sur le site.

L'anguille et le foie gras. | L'Ami Jean

27, rue Malar 75007 Paris. Tél.: 01 47 05 86 89.

Bistrot Belhara

La table bien fréquentée du chef Thierry Dufroux ouvre ses portes tous les deux jours (mardi, jeudi et samedi) pour la vente à emporter. Menus à 15 et 19 euros. Réservations par téléphone.

23, rue Duvivier 75007 Paris. Tél.: 01 45 51 41 77.

Gaya

Supervisé par Pierre Gagnaire, le restaurant offre une sélection de plats à emporter du mardi au samedi. Commande par téléphone ou par mail.

Carte disponible sur le site. Tartare de bœuf, pâté Marguerite, fricassée de homard bleu, blanquette de veau au gingembre, panna cotta coquelicot. À partir de 16 euros l'entrée.

Le tartare de bœuf et thon rouge, daïkon acidulé. | Restaurant Gaya

6, rue de Saint-Simon 75007 Paris. Tél.: 01 45 44 73 73.

Dassaï

L'hommage de Joël Robuchon à la cuisine du Japon se déguste aussi à la maison désormais: plats chauds (canard de Challans, côtelettes d'agneau) et sushis à emporter ainsi que les délicieuses pâtisseries faites sur place comme les cakes au citron et le roulé japonais. Pour passer commande, c'est ici.

Le roulé japonais. | Boutique Dassaï Joël Robuchon

184, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris. Tél.: 01 76 74 74 70

Origines

Cet excellent chef aveyronnais Julien Boscus réalise ici une cuisine fine à base de bons produits. Menu à 29 euros: tarama et légumes aux herbes fraîches, joue de bœuf braisée en ivresse de syrah, fine mousseline de pommes de terre et champignons, citron bio, sablé, crémeux au citron, menthe fraîche et chantilly. Aussi la terrine de gibier à plumes, celle au foie gras maison et, exceptionnellement, le lièvre à la royale.

Commande ici. Retrait en click & collect de midi à 20 heures du lundi au vendredi.

La joue de bœuf braisée en ivresse de syrah, fine mousseline de pommes de terre, champignons rosés et pickles d'oignons. | Restaurant Origines

6, rue de Ponthieu 75008 Paris. Tél.: 09 86 41 63 04.

Neva Cuisine

C'est le restaurant où officie la cheffe mexicaine Beatriz Gonzalez, passée par les grandes maisons comme Lucas Carton et la Grande Cascade à Paris. Menu à 29 euros et formule déjeuner à 18 euros: velouté du moment, joues de bœuf à la sarriette, chou au chocolat crème pâtissière à la pistache. Vente à emporter ou livraison du mardi au vendredi.

Le chou au chocolat, crème pâtissière à la pistache. | Neva Cuisine

2, rue de Berne 75008 Paris. Tél.: 01 45 22 18 91.

Amarante

Un bistrot très couru près de la Bastille. Répertoire canaille cité par le Michelin 2020: pieds de cochon basque, langue de veau, pintade de Dordogne, ris de veau, tripes… À partir de 13 euros. Réservation par téléphone ou sur le site internet. À emporter ou en livraison.

4, rue Biscornet 75012 Paris. Tél.: 07 67 33 21 25.

Le Beurre Noisette

Tous les jours un menu entrée, plat et dessert (29 euros) concocté par Thierry Blanqui: pâté en croûte de canard et foie gras, poulet à la crème et au vin jaune, poire pochée crème de marron, une valeur sûre pour le Michelin. À retirer sur place (de 11h30 à 14h30). Commande par téléphone.

Le pâté en croûte de canard et foie gras. | Le Beurre Noisette

68, rue Vasco de Gama 75015 Paris. Tél.: 01 48 56 82 49.

Rooster

Le chef marseillais Frédéric Duca présente sa belle cuisine provençale à emporter. Commande en ligne la veille du repas par téléphone. Menu à 32 euros: bouillabaisse, encornets farcis, bisque anisée et aïoli.

La bouillabaisse. | Restaurant Rooster

137, rue Cardinet 75017 Paris. Tél.: 01 45 79 91 48.

Le Bel Ordinaire 2

Cuisine du chef Clément de La Jonquière à base de produits frais valorisant les petits producteurs en circuits courts. Menu à 24 euros. Ceviche de cabillaud, avocat et kiwi, blancs de poulets frits, mousse au chocolat. À emporter ou en livraison du mardi au samedi.

Le ceviche de cabillaud, avocat et kiwi. | Le Bel Ordinaire 2

5, rue de Bazeilles 75005 Paris. Tél.: 09 81 11 72 78.

Etsi

La cuisinière grecque Mikaela Liaroutsos propose deux plats du jour, la moussaka mais aussi les incontournables brochettes souvláki. On peut commander sur place ou réserver un créneau sur le site du restaurant et venir chercher sa commande du mardi au samedi.

23, rue Eugène Carrière 75018 Paris. Tél.: 01 71 50 00 80.

Le Coq Rico

L'ancien chef alsacien trois étoiles Antoine Westermann propose des volailles d'exception qui font la réputation de son établissement à Montmartre. Des pièces rares (à partir de 60 euros pour les volailles entières) à commander la veille du retrait au restaurant, sur le compte Facebook de l'établissement ou sur le site internet, livraison par Ubereats ou Deliveroo. Aussi, les œufs mimosa à la ventrèche de thon, la poule au pot, la mousse au chocolat noir, marmelade à l'ananas, un régal. À partir de 15 euros.

La poule au pot. | Le Coq Rico

98, rue Lepic 75018 Paris. Tél.: 01 42 59 82 89.

Eataly

Eataly c'est un supermarché de produits italiens, de la pizza à la pasta en passant par le riz italien, les jambons, les charcuteries, les fromages et les vins de la Botte. En livraison par Deliveroo: la pizza 5 fromages (14 euros), la Parma (17 euros), l'indétrônable calzone (16 euros) et la focaccia stracciatella à la mortadelle et à la pistache (16 euros), le tiramisu (7 euros)…

35-37, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris. Tél.: 01 83 65 81 00.