La vente de vins à Beaune, une cause humanitaire et hospitalière

Après moult tergiversations entre le maire de Beaune Alain Suguenot et la préfecture, la plus célèbre vente de charité au monde se déroulera comme prévu dans la grande halle en présence d'une assistance choisie. Elle sera parrainée par le chanteur Marc Lavoine.

Seuls les acheteurs professionnels, les négociants et invités des maisons de vins seront admis masqués –pas d'accès au grand public.

Il aurait été regrettable que la vente annuelle, la plus ancienne de l'histoire, ne puisse avoir lieu car le millésime 2020 est superbe tant dans les vins rouges que dans les blancs. L'œnologue Ludivine Griveau, régisseuse des vignobles de 60 hectares de nobles crus en grande majorité, a qualifié la vendange 2020 «d'inoubliable».

L'œnologue Ludivine Griveau. | J.D. Camus

Cuvées précises

Pour la viticulture hospitalière bourguignonne, de beaux raisins d'une maturité parfaite ont livré des vins d'excellence d'une stupéfiante précocité, délicieux à savourer bien avant l'élevage en barriques.

«Dès le mois de mai 2020, l'air au-dessus des règes de vignes embaumait et il y a eu jusqu'à deux feuilles par jour avant l'été, indique la responsable de la viticulture des Hospices. Les vins étaient déjà extraordinaires, les rouges solaires, d'une remarquable fraîcheur et les blancs élégants, sans trop d'alcool et marquant bien le palais.»

Les vins seront élevés deux ans par les plus fameuses maisons de négoce de Beaune. Nombre d'amateurs, de collectionneurs français et étrangers, des revendeurs se groupent pour acquérir un ou plusieurs fûts de 228 litres.

La Pièce des Présidents. | Hospices de Beaune

La fameuse Pièce des Présidents (la plus chère de la vente) est un Clos de la Roche –Les Froichots en Côte de Nuits. L'an dernier, la pièce a atteint 260.000 euros. Cette année, innovation notable, c'est un fût de chêne du mythique Domaine de Chambord qui a été choisi avec raison: les Hospices et le fabuleux château cher à François 1er ont noué une alliance de prestige, c'est le meilleur de la France éternelle.

C'est le chancelier Nicolas Rolin, fondateur des Hospices de Beaune, qui a inventé en 1443 la première vente de charité et le palais pour les «pôvres», le monument splendide du centre de Beaune aménagé comme un hôpital: il est à visiter absolument.

La Grande Salle des Pôvres. | Jipeleg Jp

Il faut bien voir que les 60 hectares de vignes en Côte de Beaune et de Nuits principalement on été offerts, légués aux Hospices par des donateurs croyants, certains persuadés de gagner ainsi leur place au ciel.

La religion chrétienne est très présente dans la saga des Hospices. Des gens de Beaune, des fidèles, des religieux, à la fin du Moyen Âge, ont accueilli et soigné des hordes de civils et soldats blessés victimes de la guerre de Cent Ans –un siècle de souffrances.

L'Hôtel-Dieu a été une nécessité historique. La ville de Beaune, ses édiles, les négociants, les vignerons de la cité si bien préservée ont bien conscience de la forte notoriété née de la vente annuelle des vins en gestation. Beaune reçoit 100.000 visiteurs par an. Il n'y a qu'un seul restaurant trois étoiles, Lameloise à Chagny, à quelques kilomètres de Beaune (03 85 87 65 65).

Cave d'élevage Hospices de Beaune. | J.D. Camus

Les vins des Hospices de Pommard, de Mazis-Chambertin, de Beaune, de Savigny et, en blancs, les superbes Meursault dont Les Genevrières et les fantastiques Bâtard-Montrachet sont travaillés, cultivés, soignés, suivis par vingt-trois vignerons (deux hectares par tête) sous la direction de Ludivine Griveau, qui ne cesse d'améliorer les méthodes, les vinifications et l'environnement. Jamais les cuvées des Hospices n'ont été plus précises, plus proches du fruit et d'une amplitude exemplaire.

«Le millésime 2020 est exceptionnel, une année proche de la perfection.» Jean-David Camus (Maison Bichot)

Les prix en hausse chaque année reflètent le culte de l'excellence et de la vérité des vins: un Echezeaux est comme il doit être, supérieur dans les grandes années comme 2020.

La cuverie des Hospices de Beaune. | J.D. Camus

En 2019, le produit de la vente des Hospices de Beaune a dépassé 12 millions d'euros contre 3,7 en 2005. Pour l'hôpital, ces ressources annuelles contribuent à l'expansion des bâtiments, des services, des spécialités comme la réadaptation des malades atteints de problèmes cardiovasculaires en 2020.

Oui, la vente concrétise une bonne action, généreuse et belle qui honore les donateurs, les bienfaiteurs. Et les acheteurs.

Une cause humanitaire et hospitalière

Les agents hospitaliers ont été mobilisés en première ligne pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Leur engagement et leur courage permettent ainsi de répondre aux besoins de santé de la population et de traverser cette période de crise exceptionnelle dans son ampleur et sa durée.

Ils seront représentés par la Fédération hospitalière de France (FHF), association loi de 1901 qui réunit la plupart des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux de France et le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) s'assurera de la distribution des dons aux Hospices. Les profits de la vente de la pièce de charité 2020, très attendue –le grand moment de Beaune 2020– serviront à financer les aides exceptionnelles non remboursables liées au Covid-19.

«Les résultats des Hospices 2020 seront spectaculaires», prévoit Alain Suguenot, le maire de Beaune qui a sauvé sa vente.

La Maison Bichot vend des blancs et rouges de la vente

«Le millésime 2020 est exceptionnel, une année proche de la perfection. C'est le plus précoce de l'histoire bourguignonne, les blancs d'une acidité et d'une concentration exceptionnelles et les rouges équilibrés d'une saveur envoûtante. Certes la récolte n'est pas pléthorique, mais les vins de 2020 doivent figurer dans la cave de tout œnophile digne de ce nom», dit Jean-David Camus, un des cadres de la Maison Bichot de Beaune qui exporte partout sur le globe.

La maison de négoce sait de quoi on parle, elle reste le premier acheteur des vins de la célébrissime vente de charité des Hospices depuis plus de vingt ans.

En 2019, la maison de négoce et de propriétés a acquis 20% du total des ventes soit 122 pièces parmi 35 cuvées différentes pour un total de 2,8 million d'euros. Elle est aussi le premier acheteur de la Pièce du Président, le grand cru vendu par les Hospices au profit de diverses associations caritatives pour des montants records –jusqu'à 500.000 euros et plus.

Au total, sur les dix dernières années la Maison Bichot a acquis plus de mille pièces. Trois éléments sont décisifs: la sélection des vins avant la vente, l'achat au juste prix et l'élevage méticuleux façon haute couture.

Les vins doivent avoir un style, des goûts, une allure conforme à leur appellation. De plus, la maison est devenue la première à retransmettre les enchères en live sur internet.

«Nous nous devons d'être présents, plus encore que les autres. La solidarité et l'entraide seront au cœur de la vente de 2020. Nous voulons faire vivre l'expérience Hospices de Beaune avec émotion et générosité», indique Albéric Bichot, porteur de la mémoire de la grande maison bourguignonne: cent hectares en toute propriété, les Chambertin sont admirables à des prix décents comparés aux premiers crus de Bordeaux.

Albéric Bichot durant les enchères. | J.D. Camus

Deux innovations remarquables

La création d'un coffret de dégustation de cinq vins des Hospices en flacons de deux centilitres (25 euros). C'est une façon de découvrir les vins proposés par les Hospices à vendre: deux blancs et trois rouges. Voici le choix de ces crus:

Saint-Romain Cuvée Joseph Menault 2017

Meursault Porusots 1 er Cru Cuvée Humblot 2018

Cru Cuvée Humblot 2018 Savigny-les-Beaune 1 er Cru Cuvée Forneret 2017

Cru Cuvée Forneret 2017 Beaune 1 er Cru Cuvée Nicolas Rollin 2017

Cru Cuvée Nicolas Rollin 2017 Corton Grand Cru Cuvée Docteur Peste 2018

Coffret dégustation Albert Bichot pour les Hospices de Beaune. | J.D. Camus

L'objectif est double: démocratiser au mieux l'accès aux vins des Hospices et permettre d'acheter ces vins de différents millésimes aux enchères ou sur la boutique en ligne. Chacun peut acquérir les vins avant et jusqu'au jour des enchères.

Au choix dans la vente des Hospices du 15 novembre: Savigny-les-Beaune 1er Cru, Beaune 1er Cru, Pommard, Pouilly-Fuissé Cuvée Poisard, Meursault. Les prix oscillent entre 85 et 130 euros TTC la bouteille; avec un acompte de 80% avant les enchères sur le site.

Sélection des vins primeurs d'Albert Bichot

De 15 à 110 euros la bouteille TTC

Les rouges de la vente 2020

Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2020 (18 euros)

Chambolle-Musigny 1 er Cru 2020 (91 euros)

Cru 2020 (91 euros) Gevrey-Chambertin Les Evocelles 2020 (52 euros)

Nuits-Saint-Georges Les Chaines Carteaux 2020 (52 euros)

Savigny-les-Beaune Les Grands Picotins 2020 (32 euros)

Vosne-Romanée Les Rouges 2020 (110 euros)

Les blancs

Mâcon-Milly-Lamartine 2020 (15 euros)

Meursault Domaine du Pavillon 2020 (62 euros)

Montagny 1er Cru Les Vignes Longues (25 euros)

Pièce réservée pour les Hospices de Beaune. | J.D. Camus

Domaines Albert Bichot

6 bis, boulevard Jacques Copeau, 21200 Beaune. Tél.: 03 80 24 37 37. Visites et dégustations sur rendez-vous.