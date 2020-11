«Les Animaux fantastiques»: Johnny Depp prend la porte

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Cut

Le troisième volet des Animaux fantastiques se fera sans Johnny Depp. L'acteur a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Instagram: Warner Bros, qui chapeaute le projet Les Animaux fantastiques (deux films sortis à ce jour, et trois autres prévus), a enfin décidé de se passer de lui pour la suite de sa saga. Depp ne reprendra donc pas le rôle de Gellert Grindelwald, mage noir créé par J. K. Rowling dans son heptalogie Harry Potter.

Accusé de violences par son ancienne compagne, Amber Heard, Depp venait de perdre un procès contre le tabloid The Sun, qui l'avait décrit comme «un homme battant sa femme» dans un article publié en 2018. Il a d'ailleurs profité de sa publication Instagram pour annoncer également qu'il comptait faire appel de cette décision de justice.

Dans sa déclaration, Depp commence par remercier les personnes qui l'ont soutenu et continuent à le soutenir. On peurt supposer que cela englobe la majeure partie du public, qui continue à le défendre bec et ongles, mais aussi ses anciennes compagnes Winona Ryder et Vanessa Paradis, lesquelles clament haut et fort qu'il n'a jamais été violent avec elles (ce qui, rappelons-le, ne prouve rien concernant Amber Heard) et l'autrice J. K. Rowling elle-même.

Quel remplaçant?

Il indique ensuite «respecter et accepter» la décision de Warner Bros. En conclusion, il se dit plus que jamais résolu à «prouver que les allégations contre [lui] sont fausses», et que ses «vie et carrière ne seront pas définies par cet instant précis». On en prend bonne note.

Le réalisateur David Yates, qui a mis en scène les quatre derniers volets de la saga ciné Harry Potter et les deux premiers épisodes des Animaux fantastiques, va devoir trouver un acteur pouvant interpréter Grindelwald dans les prochains films. On lui suggère de se tourner vers Rupert Everett, Javier Bardem, Mathieu Amalric ou encore Mahershala Ali, qui sont non seulement d'excellents acteurs, mais en plus qui ne font l'objet d'aucune plainte pour violences conjugales. De rien.