Présidentielle américaine: une participation record, un pays divisé

Donald Trump ou Joe Biden? Aux États-Unis, la longue bataille juridique pour la victoire ne fait que commencer, comme l'a annoncé Eric Trump, le fils du président sortant. Celles et ceux qui avaient prédit une défaite franche pour Donald Trump et un recul du populisme se sont trompés. Il n'en est rien.

Même si Trump venait à perdre cette élection, on sait désormais qu'il a une base solide et le pays sort de cet épisode profondément divisé. Dans cette campagne, l'économie n'a pas tant pesé que les affinités culturelles et identitaires. Cette grille de lecture pourrait-elle arriver en France?

Les réponses et analyses de Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, et Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de communication politique, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.