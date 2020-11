Destinées à finir à la benne, les figurines Star Wars valaient de l'or

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Dans la ville anglaise de Stourbridge, située dans les Midlands de l'Ouest, un couple de personnes âgées a reçu un héritage pour le moins étonnant. À la mort de leur voisin Peter Simpson, ces retraité·es ayant souhaité rester anonymes ont découvert qu'il leur avait légué sa maison ainsi que tout son contenu.

Au sein de cet héritage, quelques sacs poubelle, dans lesquels se trouvaient de nombreuses figurines provenant notamment de l'univers Star Wars, et datant vraisemblablement du début des années 1980. Prêt à se débarrasser de ces objets dont il ne savait que faire, le couple a cependant eu la présence d'esprit de faire d'abord appel à un expert, Chris Aston, dont l'entreprise organise des ventes aux enchères.

Aston n'en est pas revenu: il s'agissait là d'une collections de raretés absolues, présentées pour la plupart dans leur coffret d'origine. Parmi ces trésors, un Jawa à cape de vinyl. D'après Chris Aston, non seulement cette figurine n'a pas été tirée à un grand nombre d'exemplaires, mais en plus, le fait qu'elle soit restée dans son emballage scellé fait d'elle une rareté parmi les raretés: il n'en existerait que huit dans le monde. Lors de la vente aux enchères organisée, ce seul Jawa a été acquis par un collectionneur pour 22.000 livres, soit plus de 24.000 euros...

À LIRE AUSSI Les Stikeez, jouets «offerts» par Lidl qui provoquent la colère des parents allemands

La meilleure pour la fin

Chris Aston raconte à quel point il a été émerveillé par sa découverte des nombreux objets rares légués par Peter Simpson à ses voisin·es: «Je suis tout de suite tombé sur une figurine Batman très rare. J'ai compris qu'il y aurait sans doute des tas d'autres joyaux.»

En tout, les enchères réalisées autour de la collection héritée par le couple ont atteint une valeur de 410.000 livres, soit plus de 450.000 euros. Il s'agit de la plus grosse vente réalisée par l'entreprise de Chris Aston en quinze années d'existence... mais aussi de la dernière, explique-t-il à la BBC. «Nous fermons définitivement après avoir été très affectés par le confinement de ce début d'année.»