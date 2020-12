«Et pourtant elles tournent»: participez au concours de courts-métrages féminins d'Arte

Temps de lecture: 2 min

Les réalisatrices sont toujours moins présentes que les réalisateurs sur les écrans de France et dans le monde, pourtant elles existent. De plus en plus nombreuses, notamment dans les écoles de journalisme et de cinéma, elles ont du talent, de l'envie. Avec son concours du court-métrage documentaire au féminin «Et pourtant elles tournent», ARTE souhaite leur offrir une meilleure visibilité, tout en affirmant une plus grande mixité de regards. Slate est partenaire de cette initiative.

Le concours s'est ouvert le 10 décembre et Slate l'accompagne. Voici les conditions de participation:



Être une réalisatrice âgée de plus de 18 ans, résidant en France.

Envoyer un documentaire dont la durée devra obligatoirement être comprise entre sept et douze minutes maximum, sur le thème: «Besoin de personne». Un titre qui sonne comme une provocation et peut être interprété de différentes façons. Est-ce une colère? Un appel à oser davantage? À s'affirmer? À s'émanciper? Est-ce un programme politique? Un soulagement? Un rejet? Une constatation? Une question? À chacune de se saisir de la proposition et de s'en inspirer, de la détourner, de l'éprouver, de la remettre en perspective, en évitant l'illustration du thème… Le champ est large, il permettra à d'autant plus de femmes de s'y reconnaître.

Envoyer sa production entre le 4 janvier et 15 mars 2021 dernier jour, ici.

Le jury du concours se réunira au mois de mai 2021 pour sélectionner les gagnantes. Les cinq premiers films feront l'objet d'un achat et seront diffusés sur ARTE et ARTE.TV. Parmi ces cinq films, le jury remettra en sus un premier et un deuxième prix du jury.

La gagnante du 1er prix se verra proposer un contrat de développement pour un projet de documentaire de 52' avec l'unité Société-Culture d'ARTE France. La gagnante du 2e prix se verra attribuer la somme de 3.000 euros.

Slate vous encourage à participer à ce concours, lancez-vous!