Réussir à télétravailler avec un animal de compagnie

Les animaux domestiques sont les grands bénéficiaires de cette pandémie. Le télétravail s'imposant, ils peuvent passer plus de temps avec leurs maîtres et maîtresses. Mais est-ce compatible de travailler chez soi avec un animal de compagnie? Entre les chats qui s'allongent sur les claviers d'ordinateur, les chiens qui demandent des caresses et les oiseaux qui chantent, il n'est pas toujours évident de se concentrer.

Les chats, par exemple, veulent souvent s'impliquer dans les activités de leurs propriétaires. Evy Mays, spécialiste des félins, suggère de donner à son chat quelque chose pour l'occuper pendant les horaires de travail. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de dissuader l'animal de faire ce qui lui plaît. «Si le chat persiste à essayer de grimper sur votre ordinateur, essayez de l'entraîner à s'asseoir dans un espace délimité sur votre bureau pendant vos heures de travail», conseille Evy Mays. Pour ce faire, placez une serviette à l'endroit souhaité de votre bureau. Lorsque le chat monte sur le meuble, pointez-lui la serviette en utilisant les mots «ici» ou «serviette». S'il obéit et s'y installe, offrez-lui une récompense.

Pour que votre chien devienne un parfait compagnon de travail, le secret est de lui établir une routine prévisible. Il est donc conseillé de le faire manger, marcher et jouer tous les jours à la même heure. Votre temps de travail devrait également faire partie de cette routine. Pour Suzie Douglass, entraîneuse de chiens, «il est extrêmement important que votre chien apprenne à se détendre, s'allonger, et passer du temps seul de son côté lorsque vous êtes au téléphone ou en vidéo-conférence».

Un oiseau bruyant est une autre paire de manches. Certaines espèces peuvent chanter ou laisser échapper des cris à des intervalles réguliers, parfois pendant vingt minutes. Un oiseau peut crier pour diverses raisons: maladie, solitude, ennui, fatigue, peur ou même jalousie. L'une des stratégies envisageables est de récompenser son attitude lorsqu'elle vous plaît et de l'ignorer dans le cas contraire. Vous pouvez également acheter un jouet à votre oiseau, ou prendre un deuxième congénère qui lui tiendra compagnie, au risque que celui-ci soit bruyant lui aussi.

Une nouvelle cohabitation

Il est nécessaire de se rappeler que votre présence permanente est nouvelle pour votre animal et que votre stress peut l'envahir. Nathalie Ingram, comportementaliste animalier, rappelle que «les animaux lisent votre langage corporel, et peuvent très bien juger vos émotions, même si vous tentez de les cacher». Les chiens, en particulier, sont plus à même de remarquer que vous êtes stressé·e, ce qui peut affecter leur humeur. Prendre du temps pour jouer avec eux et les promener réduira leur stress et le vôtre.

Enfin, bien que cela semble prématuré, il est important de préparer votre animal à la fin de votre période de télétravail. Essayez de garder quelques aspects de votre routine pré-pandémique, et continuez à garder du temps pour vous.