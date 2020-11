Que se passerait-il en cas d'égalité à l'élection présidentielle américaine?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Joe Biden et Donald Trump sont au coude-à-coude. Alors que le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020 s'annonce serré, pourrait-on imaginer une égalité entre les deux candidats à la Maison-Blanche?

Étant donné que l'élection présidentielle aux États-Unis s'effectue au suffrage universel indirect, par le biais de grands électeurs rassemblés en un collège électoral de 538 membres (un nombre paire), ce scénario est mathématiquement possible. Il suffirait que les deux candidats reçoivent 269 votes chacun pour avoir affaire à l'improbable casse-tête d'une égalité parfaite.

Vu les résultats déjà connus, avec quelques projections pas déconnantes et Trump qui remporterait la Pennsylvanie, on a calculé avec @CCamdessus et les collègues de @AFPusa qu'on peut arriver à un résultat de 269-269... pic.twitter.com/r1wYqxRp56