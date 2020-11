Sarah McBride, première trans élue dans un Sénat d'État américain

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Le 3 novembre, les États-Unis ne votent pas seulement pour élire le nouveau locataire de la Maison-Blanche, ils votent également pour renouveler un tiers du Sénat. Selon les projections, cette élection pourrait bien rentrer dans l'histoire.

En cause, la (très) probable victoire de Sarah McBride dans l'État du Delaware, qui deviendrait ainsi la première personne trans à obtenir un siège dans un Sénat américain.

Sarah McBride won her election in Delaware — making her the first openly trans state senator in America.https://t.co/ukJjkdrZW2