À 108 ans, elle vote pour la 22e fois à une élection présidentielle américaine

Herbert Hoover, Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman, Donald Trump... Ruth Graham Ray, une Américaine de 108 ans, en aura vu passer des présidents à la tête des États-Unis. Et depuis qu'elle a atteint l'âge légal, elle n'a jamais manqué d'exercer son droit de vote.

La centenaire, qui vit à Jacksonville en Floride, a ainsi voté le 31 octobre 2020 à une élection présidentielle pour la 22e fois au cours de sa vie, rapporte The Washington Post.

Cette année, se rendre aux urnes a tout de même eu une saveur particulière pour cette Américaine: elle a déposé son bulletin de vote le jour de son anniversaire.

