Une victoire de Joe Biden peut-elle changer les États-Unis?

Tout aussi détestable qu'il puisse paraître à certain·es, Trump bénéficie d'une cote de popularité stable depuis le début de son mandat. Il termine plus bas que ses trois prédecesseurs, c'est vrai, mais il semble n'avoir perdu aucun soutien en quatre ans de scandales et malgré sa gestion désastreuse de la pandémie de Covid-19. Car le président américain polarise et vu d'Europe, une seule question semble se poser: pour ou contre Trump?

Cette personnalisation du débat a pu faire perdre de vue une des composantes essentielles d'une campagne électorale: le programme. Celui de Trump pourrait se résumer à continuer sur les bases de 2016: «Je renforcerai ce que j'ai déjà fait et je ferai de nouvelles choses», a-t-il ainsi déclaré au cours d'une interview à Fox News en août dernier.

En face, les Démocrates ont travaillé. Joe Biden n'avait pas le choix; pour emporter l'adhésion de l'aile gauche du parti, représentée par Bernie Sanders et Elizabeth Warren, il a dû faire siennes certaines de leurs revendications. Comment se positionne le candidat démocrate sur les questions économiques, sociétales et internationales? Réponses en trois épisodes du podcast Trump 2020.

Pour suivre la course à la présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI). Ils proposent tous les mercredis le podcast Trump 2020 avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, Romain Dessal, fondateur de TTSO et Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.