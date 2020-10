Un homme drogué crée un embouteillage en jetant de l'argent par sa fenêtre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

L'expression «jeter l'argent par les fenêtres» n'a jamais été aussi pertinente. Le 17 octobre, un homme en transe après avoir pris de la drogue a littéralement jeté de l'argent par sa fenêtre, depuis le 30e étage de son immeuble, dans la ville de Chongqing, au sud de la Chine.

Les billets ont volé dans le ciel jusqu'à atteindre une rue très animée de la ville, en bas de l'immeuble, ce qui a provoqué un grand mouvement de foule.

De nombreuses personnes se sont arrêtées et sont sorties de leur véhicule pour ramasser l'argent tombé au sol. La circulation a été fortement pertubée par l'incident, qui est rapidement remonté aux oreilles de la police, rapporte le Guardian.

Sous méthamphétamine

Après avoir repéré l'immeuble d'où provenaient les billets, la police s'est rendue sur place et a trouvé l'homme de 29 ans dans un état second, complètement défoncé. Et pour cause, ce dernier venait de prendre une importante quantité de méthamphétamine.

À lire aussi Les trafiquants de drogue prennent toujours plus de risques pendant le confinement

La police chinoise n'a visiblement pas apprécié l'excès de générosité du jeune homme, qui semble avoir balancé une petite fortune depuis sa fenêtre. Ce dernier a été arrêté, notamment pour consommation de drogue, et sera suivi médicalement.

L'homme se serait peut-être inspiré d'une femme qui, dans la même ville, avait bloqué la circulation en jetant des billets sur son passage trois ans plus tôt. Si dans l'affaire récente, la somme éparpillée dans la rue n'a pas été précisée par les médias locaux, la femme, quant à elle, se serait à l'époque délestée de 16.000 yuans [2.000 euros], ajoute le média britannique.