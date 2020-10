Les cinq meilleurs podcasts sur l'élection présidentielle américaine

Temps de lecture: 2 min

«Présidents», France Inter

8 épisodes, 57 minutes

Examiner le passé permet de mieux comprendre le présent. Fabienne Sintes (Le téléphone sonne, Un jour dans le monde) l'a parfaitement compris. Ancienne correspondante à Washington pour Radio France, elle est accompagnée dans Présidents de Corentin Sellin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis. Ensemble, ils retracent les parcours de huit présidents américains.

Il y a d'abord les plus anciens pas toujours connus (Jackson, Buchanan, Alan Arthur, Roosevelt) puis les plus récents (Hoover, Truman, Johnson, Reagan). Ces huits documentaires très riches permettent de mieux comprendre les États-Unis d'aujourd'hui mais aussi l'élection de Donald Trump et sa personnalité.

«Washington d'ici», France Info

9 épisodes, 25 minutes

Quelle bonne idée ont eu les radios francophones publiques d'unir leurs forces pour lancer ce podcast. En septembre dernier, France Info, RTS, Radio Canada, RTBF et RFI ont commencé à raconter la campagne pour cette présidentielle, mais aussi les coulisses de la Maison-Blanche et la présidence de Donald Trump.

Toutes les deux semaines, les correspondants de ces cinq radios, installés à Washington, proposent de croiser leurs regards pour donner les dernières infos de la campagne. Impeachment, Ruth Bader Ginsburg, système électoral ou encore débats, tout y est décrypté avec passion et précision.

«Trump 2020», Slate

54 épisodes, 15 minutes

Depuis juin 2019, l'Institut français des relations internationales (Ifri), la newsletter Time to sign off et Slate analysent les enjeux de la campagne présidentielle américaine. Chaque mercredi, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du nord de l'Ifri, Romain Dessal, fondateur de Time to sign off et Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate, décortiquent une actu récente de la campagne (tensions avec l'Iran, droit à l'avortement, violences policières…) et permettent de mieux comprendre l'histoire des États-Unis, sa culture et les questions récurrentes que posent cette élection. Facile d'accès, ce podcast au format court est idéal si vous êtes pressé.

«Une lettre d'Amérique», RTL

68 épisodes, 25 minutes

Après Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis depuis plusieurs années, c'est au tour de Lionel Gendron d'adresser chaque mardi dans ce podcast une lettre audio. Écrite à la première personne, le journaliste livre ses impressions sur ce pays dans cette carte postale sonore. Il donne à voir, nous embarque dans les rues new-yorkaises et explique avec pédagogie des points précis de la campagne (mouvement QAnon, élections sénatoriales…) et des éléments de la culture américaine (la Ford Mustang, Los Angeles, Sarah Palin).

Avec ce format original, on comprend mieux ce pays qu'on croit parfois bien connaître tellement il est omniprésent alors qu'il est d'une complexité unique.

«C'est ça l'Amérique», La Croix

11 épisodes, 20 minutes

À quoi ressemble l'Amérique en 2020? Vaste question à laquelle Alexis Buisson, correspondant de La Croix aux États-Unis, s'attache à répondre depuis deux mois. Dans chaque épisode, le journaliste s'empare d'un thème et le développe grâce à des interviews de spécialistes sur des sujets politiques, sociétaux et économiques: Trump et les relations internationales, le système économique des États-Unis ou encore le racisme dont sont victimes les Afro-Américains.

En partenariat avec le programme Alliance-Columbia et French Morning (magazine des Français d'Amérique), ce podcast répond aux dix questions essentielles que pose cette campagne avant les résultats du 3 novembre.