De quelles figures mythologiques Shakespeare s'est-il inspiré pour «Roméo et Juliette»?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «De quelles figures mythologiques Shakespeare s'est-il inspiré pour écrire Roméo et Juliette?»

La réponse d'Isabelle Rentler:

William Shakespeare s'est inspiré du mythe grec de Pyrame et Thisbé tel qu'il est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide. Mais cette histoire est à mi-chemin entre le mythe et le conte romanesque.

Pyrame et Thisbé habitent deux maisons voisines mais, comme dans Roméo et Juliette, leurs pères ne s'aiment pas. Le couple décide donc de se retrouver un soir en cachette.

Pour rappel, la famille Capulet (Juliette) et la famille Montague (Roméo) ne se supportent plus depuis longtemps. Nous sommes donc dès le départ dans la même situation, comme le montre cet extrait du prologue de la pièce de Shakespeare:

Deux puissantes maisons, d'égale dignité,

Dans la belle Vérone où se joue notre scène,

Font revivre une guerre où une ancienne haine

Souille à nouveau de sang les mains de la cité.

De ces deux ennemis aux fatales entrailles

Sont nés deux amoureux, deux étoiles filantes

Dont l'atroce destin menant aux funérailles

Va sceller au tombeau toutes les mésententes.

À LIRE AUSSI La folle histoire du vol du crâne de Shakespeare

Plus complexe chez Shakespeare

Thisbé arrive la première sur les lieux et se retrouve nez à nez avec une lionne à la gueule pleine de sang. Horrifiée, elle prend la fuite en laissant sur place son foulard qui, bien entendu, est foulé par la lionne et donc couvert de sang.

Lorsque Pyrame arrive, il voit le foulard ensanglanté de sa bien-aimée et se suicide. Un peu plus tard, Thisbé revient sur les lieux du rendez-vous et y trouve le corps de son amant, mort. Elle se tue à son tour.

Bien entendu, ce double suicide rappelle la mort de Juliette et de Roméo après leur mariage non consommé et leur rendez-vous manqué, lorsque celui-ci doit quitter Vérone après avoir été répudié par Escalus, le Prince de Vérone.

Roméo n'a pas été averti que Juliette était endormie et non morte, et c'est la raison pour laquelle il se donne la mort en buvant une fiole de poison.

Quand Juliette se réveille, elle voit Roméo sans vie et décide donc de se transpercer la poitrine avec la dague de son amant. L'histoire est donc plus complexe que celle racontée par Ovide.

Ce n'est pas la seule inspiration de la pièce de Shakespeare. En effet, on trouve à cette époque plusieurs histoires de la péninsule italienne contant les malheurs de jeunes amant·es. L'une d'elles, dont j'ai oublié le nom depuis la fac, serait passée par la France avant d'arriver jusqu'aux oreilles de Shakespeare, qui complexifie alors l'histoire. Pour rappel, les droits d'auteurs n'existaient pas à l'époque.

Je souhaite ajouter que la légende de Pyrame et Thisbé est réutilisée de manière comique dans la pièce Le Songe d'une nuit d'été (A Midsummer Night's Dream en version originale). En effet, dans cette comédie, une troupe de comédien·nes doit jouer la pièce Pyrame et Thisbé pour le mariage de Thésée et de la reine des Amazones. Mais là, on n'est plus du tout dans le tragique.

C'est assez amusant de voir comment un même mythe peut être utilisé dans des genres aussi différents.