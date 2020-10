Jeune conducteur: comment choisir votre assurance auto?

Vous avez (enfin!) décroché votre permis de conduire ou vous êtes sur le point d’acquérir votre tout premier véhicule? Alors que vous jonglez entre les démarches administratives, les prêts bancaires et une sensation persistante d’entrer définitivement dans la vie adulte, avez-vous pris le temps de penser à assurer votre futur bolide?

Contracter une assurance auto est la dernière étape à franchir avant de prendre le volant et la clef des champs. Et cet ultime sésame n’est pas des moindres. Il garantit votre sécurité et celles de vos passagers, lors de vos fougueux road-trips comme de vos trajets quotidiens. En partenariat avec AXA, nous vous suggérons trois pistes pour choisir l’assurance auto qui conciliera vos besoins et vos moyens.

Se sentir accompagné dans toutes les situations

Vous venez de récupérer la vieille carriole poussiéreuse de votre grand-tante ou de rassembler vos économies pour vous offrir une voiture flambant neuve? Dans tous les cas, il est nécessaire, et même obligatoire, d’être assuré. Cela vous permet de couvrir votre responsabilité civile lors d’un pépin, de rembourser les frais liés aux dommages que votre véhicule pourrait causer et aussi de vous protéger en cas de vol de votre automobile.

S’il n’est pas agréable d’envisager toutes ces situations quand on débute sur la route, il serait encore plus rageant de se retrouver avec 500 euros d’amende et une ouverture de casier judiciaire pour avoir conduit sans assurance!

Faire le bon choix d’assurance, c’est observer quel prestataire s’adapte le mieux à votre mode de vie pour vous certifier une protection optimale et vous mettre en confiance. AXA propose, par exemple, dans son assurance auto jeune conducteur une garantie « Joker »: cinq retours en taxi gratuits pour éviter de se mettre en danger après une soirée un brin arrosée ou tout simplement un gros coup de fatigue. Vous avez également la possibilité d’être dépanné en moins d’une heure en cas de panne ou d’erreur d’évaluation de votre réserve d’essence (ce sont vos débuts, on vous dit!). Une façon d’apprendre à rouler sans se prendre la tête.

S’assurer sans vider son porte-monnaie

Financer son code et son permis, acheter puis entretenir une voiture, payer les frais d’essence, l’assurance, … Voilà un sacré investissement demandé aux conducteurs novices, et jeunesse rime rarement avec opulence financière. Pour être sûr de bien répartir vos dépenses sans pour autant sacrifier votre P.E.L, AXA vous permet de choisir l’assurance idoine pour votre profil.

Vous pouvez ainsi renseigner, via une plateforme en ligne, le modèle et la taille de la voiture que vous conduisez pour avoir une estimation du coût de l’assurance. Différentes configurations sont proposées par les compagnies d’assurances : de la garantie de base à la formule tous risques, à vous de faire correspondre vos besoins à votre budget!

Conduire sans renoncer à vos engagements écologiques

Être jeune conducteur en 2020, c’est aussi s’interroger sur son empreinte carbone et la consommation d’énergie induite par la conduite d’un véhicule motorisé. Pour lutter contre le sédentarisme comme pour adopter un mode de vie plus écologique, songez à investir dans l’achat d’un vélo et à privilégier les transports en commun pour les longues distances.

Si vous vivez dans une zone desservie par des lignes de tramway, de métro ou de bus, sortir la voiture devrait être une exception et non un réflexe. De plus, vous avez l’opportunité de proposer vos sièges vacants à des co-voitureurs. Mais si vous n’avez pas le choix pour les mobilités du quotidien, certaines assurances vous proposent des réductions sensibles si vous achetez une auto plus écologique.

L’assurance auto AXA va même plus en loin en proposant des offres spécifiques pour les conducteurs occasionnels. Vous sortez peu votre véhicule du garage? Orientez-vous vers une assurance-auto dont le montant est calculée en fonction des kilomètres parcourus.

Alors, qu’on se le dise, prudemment, assurément et éthiquement, roulez jeunesse!