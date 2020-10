Quarante-cinq enfants disparus ont été sauvés d'un trafic d'êtres humains

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

L'opération «Autumn Hope» a été un succès. Orchestrée par près de cinquante services de police à travers l'État américain de l'Ohio, elle a permis de secourir 109 personnes victimes de traite d'êtres humains. Parmi elles se trouvaient 45 enfants disparus.

L'objectif de ces raids, menés notamment par le United States Marshals Service, était multiple. Les opérations visaient à lutter contre la traite d'êtres humains dans l'État, à trouver les nombreux enfants disparus, et à arrêter les coupables ainsi que ceux qui tentent de recourir aux services sexuels de ces mineur·es, précise Newsweek.

Au total, 179 personnes ont été arrêtées, dont 22 ayant cherché à avoir des relations sexuelles avec ces enfants. «N'achetez pas de sexe dans l'Ohio!», s'est insurgé le procureur général de l'État dans un communiqué.

Trois opérations au total

Ces descentes de police font partie d'un programme plus large de lutte contre le fléau qu'est la traite des êtres humains dans la région, ajoute The Independent. Ces dernières semaines, deux autres opérations du genre ont eu lieu, l'une également dans l'Ohio, baptisée «Safety net» («Filet de sécurité») et l'autre en Géorgie, appelée «Not forgotten» («Pas oublié»).

Plusieurs jeunes enfants ont ainsi été retrouvés, dont une fille de 14 ans et une de 15 ans, disparues respectivement à Cleveland et à Lancaster. Toutes les victimes ont été orientées vers des services sociaux, dont le Cleveland Rape Center.

Bien que les données soient difficiles à récolter, la fondation Missing Children estime que 250.000 enfants sont portés disparus (fugues, enlèvements, enfants égarés, etc.) chaque année en Europe, soit un toutes les deux minutes. Aux États-Unis, ce chiffre grimpe à 460.000 enfants par an.