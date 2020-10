L'océan Arctique n'a pas encore gelé et l'on devrait s'en inquiéter

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est une première dont la planète se serait bien passée: la mer de Laptev n'a toujours pas commencé à geler fin octobre; une première à cette période de l'année pour cette région considérée comme le berceau des glaces de l'océan Arctique.

«L'absence de gel jusqu'à présent cet automne est sans précédent dans la région de l'Arctique sibérien», déplore auprès du Guardian Zachary Labe, chercheur à l'Université d'État du Colorado.

Nothing even comes close to 2020 in our records for sea ice along the Siberian #Arctic...



[*Note that the basin is geographically constrained (same maximum sea ice cover = flat line)] pic.twitter.com/gFelUw3xSq