Le numéro deux d'Al-Qaïda, Abu Muhsin al-Masri, abattu par le renseignement afghan

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Reuters

Le service de renseignement de l'Afghanistan, la NDS, a annoncé avoir abattu Abu Muhsin al-Masri, l'un des hauts-responsables de l'organisation terroriste Al-Qaïda, lors d'une opération menée ce samedi 24 octobre.

Abu Muhsin al-Masri, surnom de Husam Abd-al-Ra'uf, était un Égyptien de 62 ans, considéré comme le numéro deux d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien, et figurait sur la liste des terroristes les plus recherchés par le FBI.

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e