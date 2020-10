L'OMS collabore avec Wikipédia contre la désinformation sur le Covid-19

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Forbes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d'annoncer dans un communiqué de presse sa collaboration avec Wikipédia, avec qui elle partagera les informations les plus récentes sur le Covid-19.

Cette collaboration a pour but de rendre publiques les dernières infos sanitaires les plus fiables, qui seront disponibles sur Wikimedia Commons. Il sera possible de retrouver des infographies, des vidéos et d'autres éléments de santé publique qui seront traduits dans plusieurs langues nationales et régionales, par les différents bénévoles qui travaillent pour la plateforme.

Selon Katherine Maher, la directrice exécutive de la Fondation Wikimedia, «l'accès à l'information est essentiel pour des communautés en bonne santé et c'est ainsi qu'il convient de l'envisager. Cette affirmation est d'autant plus évidente en période de crise sanitaire mondiale où l'information peut avoir des conséquences susceptibles de bouleverser le cours de la vie.» Il est donc nécessaire de veiller à ce que chacun·e ait accès à des connaissances claires et vérifiées concernant le Covid-19. Un rôle que Wikipédia souhaite endosser, aux côtés des institutions, des gouvernements, des organismes internationaux de santé et des instances scientifiques.

Prévenir une «infodémie»

En s'associant avec Wikimedia, l'OMS espère prévenir une «infodémie», définie comme «une surabondance d'informations et une diffusion rapide de nouvelles, d'images et de vidéos trompeuses ou inventées de toutes pièces». En effet, au début de la pandémie, de nombreux exemples de ce type ont été pointés du doigt. On se souvient notamment des rumeurs de potentielles pénuries alimentaires qui avaient poussé des individus à dévaliser les magasins, et donc ironiquement mené à des problèmes d'approvisionnement.

Une autre «infodémie», plus préoccupante cette fois-ci, avait fait suite aux annonces du président Donald Trump qui avait évoqué la possibilité d'utiliser de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19. Au moins une personne est morte, après avoir ingéré un produit utilisé pour nettoyer les aquariums contenant de la chloroquine. D'autres individus ont également rapporté avoir bu de l'eau de Javel à la suite des spéculations du président.